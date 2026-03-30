『今日好き』成立したカップルたちの軌跡を追った特別映像公開
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』において、2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追った映像「今日好き&幾田りら「パズル」 スペシャルコラボムービー “あの一瞬に恋をした”」を『今日、好きになりました。』公式SNSにて公開した。
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど大きな話題に。
このたび公開した映像では、『今日好き 卒業編2026』にて成立した、はると（今井暖大）とねね（時田音々）の“はるねね”カップルをはじめ、2025年度に成立したカップルたちの出会いから現在に至るまでの軌跡を巡っており、それぞれの恋の始まりや重ねっていく思いを丁寧に描いている。映像のナレーションには、『今日好き』の主題歌を担当した幾田りらも参加。各カップルの女性陣が幾田と共にナレーションを行い、本映像に華を添えている。これまで『今日好き』の主題歌から現役高校生の恋を見守ってきた幾田は、「この１年の間に“今日好き”に「恋風」と「パズル」という２曲を贈ることができて、とても幸せな気持ちでいっぱいです」とコメントを寄せている。
なお、本映像はSNSに特化したクリエイティブ、映像を企画、開発、制作するSNSクリエイティブスタジオにて制作。SNSクリエイティブスタジオは、「ABEMA」の若手クリエイティブディレクターらがSNSマーケティングのノウハウを活用しながら、「ABEMA」の番組公式TikTokやInstagramなどのSNS上で配信される縦型動画コンテンツの企画から撮影、編集、アカウントコンサルティングまですべて一気通貫で担う組織。
毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日、好きになりました。』。４月６日（月）より最新シリーズ『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』が放送を開始する。
（C）AbemaTV, Inc.
『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。2025年７月放送の『今日、好きになりました。夏休み編2025』では、これまでに放送した『今日、好きになりました。』全シリーズにおいて、週間視聴者数および番組総視聴者数の最高記録を更新したほか、2016年の「ABEMA」開局以降に配信したすべてのABEMAオリジナル番組における週間視聴者数でも最高記録を更新するなど大きな話題に。
なお、本映像はSNSに特化したクリエイティブ、映像を企画、開発、制作するSNSクリエイティブスタジオにて制作。SNSクリエイティブスタジオは、「ABEMA」の若手クリエイティブディレクターらがSNSマーケティングのノウハウを活用しながら、「ABEMA」の番組公式TikTokやInstagramなどのSNS上で配信される縦型動画コンテンツの企画から撮影、編集、アカウントコンサルティングまですべて一気通貫で担う組織。
毎シリーズ、ティーンを中心に多くの共感と胸キュンを呼ぶ『今日、好きになりました。』。４月６日（月）より最新シリーズ『今日、好きになりました。クライストチャーチ編』が放送を開始する。
（C）AbemaTV, Inc.