＜小学生、依存？＞興味があるのはゲームとYouTubeのゲーム実況。他に目を向けさせるには？
子どもたちが夢中になることもあるゲーム。適度に楽しむならいいですが、ゲームばかりして他のことに集中できないとなると、親としては考えてしまいますよね。先日ママスタコミュニティには「ゲーム以外のことに興味を持ってもらうには」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんは小学校4年生と2年生のお子さんを持つママです。
『上の子が2年生のとき、宿題以外の家庭学習をすること、時間を守ることを約束させてゲームを購入しました。現在、子どもたちはゲーム以外のことをしなくなりました。家にはボードゲームやカードゲーム、本、ブロックなどがありますが、ゲームを買って以降、ほぼ使っていません。ゲームの時間が終わると、YouTubeでゲーム実況動画を見ています。この時間も決めていますが、守りません。何かゲーム以外のものに目を向けてほしいのですが、何を言っても上手くいきません。家族全員がゲームのことでイライラしていて、家の雰囲気が悪くなっています』
1日のゲーム時間を決めて、場合によってはネット環境を遮断する
『うちの場合はゲームは制限をつけているけれど、タブレットはそうはいかない。放課後の親が家にいない時間はやりたい放題。宿題などやることをしてくれればOKだけれど、あまりひどいならWi-Fiを切ると言ってある。休みの日は外出する予定を作って、ネット環境から離れるようにしている』
『メディアコントロール目的で漫画を買ってあげている』
『小4、小1で、ゲーム・テレビ・タブレット含め1日1時間と決めています』
小学生のお子さんを持つママたちからは「うちもだよ」と共感の声も寄せられました。ゲームの楽しさを知ると、子どもは「もっとやりたい！」「ゲーム以外やりたくない」という感覚に陥ってしまうという難しい現実も見えてきました。そうした中でママたちが実践するのは、やはり1日のゲーム時間を決めて守らせること、そして目に余る使い方をしていたら物理的にゲームを取り上げることのようです。ネット環境を切ってしまえばゲームもYouTubeもできなくなりますから、自然と家にある遊びに目がいくかもしれませんね。
また漫画を読んでもらうようにするなど、子どもが興味を持てるようなアイテムをそろえるとの意見もありました。
好きなことや趣味を強要するのは難しいのでは？
『小2のうちの子も同じだよ。宿題や自宅学習はやっているんだよね？ 私の場合は、全部終わっているなら、あとは自由でOKという考え。ゲーム以外に興味持ってほしいということだろうけれど、趣味を強要するのは難しいのでは？』
『習い事をしてる間はゲームから離れられるし、そのうち動画で上達する方法を検索し始めるよ。うちの子は小学生のときは習い事を2つしてたけれど、昇級するために動画でコツを検索したりと、YouTubeの使い方が少し変わってきたよ』
投稿者さんのお子さんたちは、宿題以外の自宅学習をしたり、ゲームは決められた時間内にしたりなど、ルールはしっかり守っている様子です。ママたちの中でも「宿題などやるべきことを先に終わらせたら、自由にゲームをしてもいいルールにしている」と、そこまでゲームを制限していないケースも見られました。
投稿者さんはゲーム以外のことに目を向けてほしいと思っていますが、興味が持てない他の遊びを強要されるのは、大人でも辛いものですよね。そのため「子どもにゲーム以外に興味を持てというのは難しいかも」という意見もありました。ゲーム以外に目を向けてもらうには、親が子どもの興味関心を引きそうなイベントに連れて行ったり習い事に行かせたりと、ある程度誘導しないと難しい部分ではないでしょうか。習い事を始めれば週に何日かはゲームから離れられますし、その習い事のモチベーションが上がれば上達の仕方をYouTubeで調べるなど、動画の使い方も変わってくるかもしれません。
ゲームをうまく活用していくのがいいのかも
『進んで手伝いをしたり成績が上がるように努力をすれば遊べる時間を少し増やすなど、上手に活用していけばいいと思うよ』
『ゲームを取り上げたり否定するのは逆効果だからやめたほうがいいよ。ゲームに関連するもの、例えば建物などを作るゲームなら建築関係に興味持たせるように誘導してみたらどうでしょうか？』
『たぶん、放置していても自ら別のことに夢中になることはないと思うな。面倒でもある程度親が動いて誘導しないと難しいんじゃないかと思った』
投稿者さんのお子さんたちの様子を見ると、今はゲーム以外に楽しいことがなく、新しい趣味や興味があるものをお子さんに見つけてもらうのは困難かもしれません。家には以前遊んでいた他のゲームもありますが、これに関しては、投稿者さんも一緒に遊ぶなどして楽しみ方を広げていくのも手ではないでしょうか。
またママたちからは「ゲームを上手に活用するのがいいかも」といったアドバイスもありました。宿題以外の家庭学習だけでなく、家のお手伝いをしたり、テストの成績が上がったりしたら、ゲーム時間が増えるようにするのもよさそうですよね。ゲームをしたいがために今まで以上に勉強をして成績が上がれば、お子さんにも投稿者さんにもメリットがあるでしょう。
他には勉強に繋がるようなゲームで遊ばせたり、今お子さんたちが好きなゲームに関連することに誘導したりすることもできるのではないでしょうか。「ゲーム禁止！」と言われたり取り上げられたりすれば、それだけゲームに対する依存も高くなる可能性もあります。ここはゲームを上手に活用して、親が思うように誘導していくほうが賢明かもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも