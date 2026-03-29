空気抵抗5％低減の集大成！ FELT Bicycles「NEXAR」

記事ポイント FELT Bicyclesがエアロロード「AR」の後継となる新型「NEXAR」を2026年6月に発売第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減、FRDフレーム重量800g・完成車約6.48kgの軽量設計専用インテグレーテッドコックピットや新ジオメトリーコンセプトを採用した全5モデル展開 FELT Bicyclesがエアロロード「AR」の後継となる新型「NEXAR」を2026年6月に発売第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減、FRDフレーム重量800g・完成車約6.48kgの軽量設計専用インテグレーテッドコックピットや新ジオメトリーコンセプトを採用した全5モデル展開

スポーツバイクブランドFELT Bicyclesから、エアロロードバイク「AR」の後継となる新型モデル「NEXAR（ネクサー）」が登場します。

空気抵抗の5％低減やフレーム重量800gなど、エアロロードの枠を超えた極限性能を実現した最新レーシングバイクです。

2026年4月より予約受付を開始し、6月に入荷予定となっています。

FELT Bicycles「NEXAR」

発売時期：2026年4月予約受付開始／2026年6月入荷予定（完成車は受注生産のみ）価格帯：792,000円〜1,980,000円（税込）サイズ展開：480／510／540／560／580／610 mm（モデルにより異なる）カラー：ブラック、バーガンディ、ステルスグレー（モデルにより異なる）

FELT Bicyclesは、最先端の技術で先進のライディングエクスペリエンスを提供するスポーツバイクブランドです。

「NEXAR」は、2008年に初めて登場し進化を重ねてきたエアロロードバイク「AR」を、全く新しいレーシングバイクに昇華させたモデルとなっています。

「Next-AR」＝「NEXAR」を名乗るにふさわしい、FELTの集大成ともいえる最新ロードバイクです。

ブランドマニフェスト「FELT is FAST」を体現するNEXARには、エアロ・軽量化・コックピット・ジオメトリーの4つの柱で革新的な技術が投入されています。

FELTのDNA”エアロ”の深化

NEXARは、第3世代のARと比較して空気抵抗を5％低減しています。

FELT社は空力効率を最重要視してロードバイクの研究開発を行っており、この考え方は長年にわたり設計の中心に据えられてきた哲学です。

NEXARは、その集大成ともいえる成果をデータで証明するモデルとなっています。

総合性能のための徹底した軽量化

最新の応力研究によって得られた知見を活かし、T800、T1000、T1100などの異なるカーボンファイバー素材を部位別に選択しています。

強度と性能を保ちながら、FRDグレードのフレーム重量は800gを実現しています。

Dura-Ace完成車ではおよそ6.48kgという軽さで、エアロ性能と軽量性を高い次元で両立させています。

専用設計のインテグレーテッドコックピット

コックピットは、ケーブル類をすべて内装することで空力を高めつつ、重量は300g未満に抑えられています。

フレームサイズごとに異なるサイズのコックピットを採用しており、ライダーの体格に合わせた自由度の高いポジション調整が可能です。

シートポストも専用カーボン設計となっており、フレーム全体でエアロダイナミクスを追求しています。

新しいジオメトリーコンセプト

NEXARは、徹底した競合分析とプロフェッショナル・バイクフィッターの知見をもとに構築した、新たなジオメトリーコンセプトを採用しています。

従来モデルと比較してスタックを高めることで、コラムスペーサーの使用を最小限にし、ステアリングおよびコックピットの剛性が向上しています。

シートアングルを立てることで、ライディングポジションが車体に対してやや前方に設定され、エアロポジションでのペダリング時に運動効率の低下を防ぎます。

さらに、完成車パッケージにはショートクランクを標準装備し、最大効率の回転運動を持続させる設計です。

これらの改善により、高速化するレースシーンにおいて、ライダーがエアロポジションでより長い時間、安定的に最大効率を維持できるようになっています。

モデルラインナップ

NEXARは、フレームセットを含む全5モデルで展開されます。

最上位の「NEXAR FRD Dura-Ace Di2」は、SHIMANO DURA-ACEコンポーネントと4iiiiデュアルサイドパワーメーターを搭載し、重量約6.48kgを実現しています。

カラーはブラック、サイズは480〜610mmの6サイズ展開で、販売価格は1,980,000円（税込）です。

「NEXAR FRD フレーム」は、FRD 12Kカーボンライトフレーム・インテグレーテッドコックピット・専用カーボンシートポストのセットで、フレーム重量800g、792,000円（税込）となっています。

サイズは480〜560mmの4サイズで展開されます。

「NEXAR PRO Ultegra Di2 Power Meter」は、SHIMANO ULTEGRAコンポーネントに4iiii左側パワーメーターを搭載したモデルで、カラーはバーガンディ、1,430,000円（税込）です。

「NEXAR EXPERT Ultegra Di2」はステルスグレーのカラーで、1,100,000円（税込）となっています。

「NEXAR RACE 105 Di2」は、SHIMANO 105 Di2を搭載したエントリーモデルで、935,000円（税抜）です。

全完成車モデルが480〜610mmの6サイズ展開で、2026年4月より予約受付を開始し、6月に入荷予定となっています。

完成車は受注生産のみの受付です。

空気抵抗5％低減とフレーム重量800gを両立させた、エアロロードの集大成ともいえる性能が特徴です。

300g未満のインテグレーテッドコックピットや新ジオメトリーコンセプトにより、レースシーンで最大効率を長時間維持できる設計となっています。

792,000円のフレームセットから1,980,000円のフルスペック完成車まで、幅広いグレードが揃っています。

FELT Bicycles 新型エアロロード「NEXAR」の紹介でした。

よくある質問

Q. FELT NEXAR の発売日と購入方法は？

A. 2026年4月より予約受付を開始し、2026年6月に入荷予定です。

完成車は受注生産のみの受付となっています。

Q. FELT NEXAR のモデル展開と価格帯は？

A. フレームセット（792,000円税込）を含む全5モデルで展開されます。

完成車は935,000円（税抜）の「RACE 105 Di2」から1,980,000円（税込）の「FRD Dura-Ace Di2」まで、4グレードが用意されています。

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