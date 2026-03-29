TOKYOチューリップローズ×日比谷花壇♡春限定ギフトで華やかに

春の贈り物にぴったりな、心ときめくスイーツギフトが登場♡TOKYOチューリップローズから、華やかな花の世界観を詰め込んだ春限定アソートが発売されます。さらに今回は、日比谷花壇との特別コラボも実現し、スイーツとフラワーを一緒に楽しめる贅沢なセットもラインナップ。大切な人への感謝やお祝いの気持ちを、やさしく彩るギフトとして注目です♪

春らしさ満点のアソートギフト

「アソートギフト＜スプリング＞」は、花が咲き誇るような華やかなボックスが魅力。

定番のチューリップローズ（バター・チーズ）に加え、季節限定のストロベリーバター、グランチーズショコラサンド、ピスタチオバターサブレを詰め合わせた贅沢な内容です。

価格は12袋入で2,160円（税込）。春のティータイムやちょっとした手土産にもぴったりな、見た目も味わいも満足度の高いギフトです。

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花と楽しむ特別コラボセット

日比谷花壇とのコラボによる「アソートギフト＜スプリング＞ 日比谷花壇プリザーブドフラワーボックスセット」は、スイーツとフラワーを一緒に楽しめる特別な一品。

価格は6,600円（税込）で、アソートギフトとオリジナルプリザーブドフラワーボックスがセットになっています。

ローズやアジサイをあしらったデザインは、贈る相手を笑顔にしてくれる華やかさ♡直営店・通販合わせて400個限定のため、早めのチェックがおすすめです。

販売情報と購入方法

販売期間は2026年4月1日（水）～5月中旬ごろ。

販売店舗は西武池袋店・大丸東京店・阪急うめだ店・そごう横浜店・羽田空港第2ターミナル店・JR東京駅店（※一部商品は取り扱いなし）。

オンラインでは公式ショップ「パクとモグ」をはじめ、楽天市場店やYahoo!店などでも購入可能。※受付期間中でも売り切れ次第終了となります。

※JR東京駅店ではプリザーブドフラワーセットのお取扱いはございません。

春の想いを伝える贅沢ギフト♡

スイーツの美味しさと花の美しさを同時に楽しめる今回の限定ギフトは、特別な日の贈り物にぴったり♡母の日や大切な人へのプレゼントとしても喜ばれること間違いなしです。

春の優しい空気感をそのまま閉じ込めたような華やかなセットで、感謝の気持ちを届けてみてはいかがでしょうか♪