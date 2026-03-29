3月28日、特別番組『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』（テレビ朝日系）が放送された。総勢18名の一流芸能人たちがさまざまなチェックに挑んだが、初登場となった女優の志田未来の発言が話題となっている。

志田は、4月からスタートするドラマ『エラー』（テレビ朝日系）で共演する女優の畑芽育とともにペアを組み「チーム・エラー」として参戦。「赤ワイン」「ロックバンド」「ヘアメイク」などの6つのチェックがあるなかで、志田は「ミシュランのマグロ」チェックに挑戦した。

「ミシュラン掲載店の本マグロを当てるというチェックに挑む際、MCの浜田雅功さんに意気込みを振られる場面がありました。志田さんは『回転寿司しか行ったことない』と、本格的なお寿司を食べたことがないと明かしたのです。そのうえで『今まで食べたことのない美味しいお寿司が正解だと思って』と漏らしていました」（テレビ局関係者）

その発言には、視聴者も驚愕。Xには、子役時代から活躍している志田の庶民生活ぶりに驚く声が多数並んでいた。

《芸歴長いのに回転寿司にしか行ったことがないという志田未来》

《本格的なお寿司食べたことないってさすがに親近感しかない》

じつはそんな “庶民派” な姿は、これまでにも話題になっていた。

「2025年6月には、人気キャラクター・ちいかわのカフェでお子様ランチを食べる姿をInstagramに掲載し、その飾らない姿が話題になりました。さらに同年9月には、テーマパークと思われる場所で、無地の白Tを着用したシンプルなスタイルを披露。素朴さ満載な服装や写真のアングルなど、一般の方に近い親しみやすさが生まれていました」（芸能記者）

6歳で芸能界入りした志田は、すでに芸歴26年になる。そんななか、業界に染まらない姿は好印象を与えている。

「今回の『ミシュランのマグロチェック』では、『ネタとシャリがいちばん合ってた』と太鼓判を押したものの、結果は『専門学生が握った養殖の本マグロ』で不正解。すでに、“二流芸能人” に降格していましたが、さらに “そっくりさん” へとランクが下降してしまいました。しかし、そんな結果とは裏腹に好感度は上昇していたようです」（同）

素朴な素顔が、いいギャップを生んでいるのだろう。