【刃牙道】第2クールNetflixにて配信！ ティザーPV＆ビジュアル公開！
3月29日（日）に実施された「AnimeJapan 2026」のアニメ『刃牙道』スペシャルステージにて第2クールのNetflix世界独占配信決定が発表された。あわせて、ティザーPVとティザービジュアルが公開、さらに第1クールのTV放送も決定した。
＞＞＞ティザーPV場面カットをチェック！（写真13点）
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中だ。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。
そして、アニメ『刃牙道』が2026年2月26日（木）よりNetflixにて世界独占配信開始した。アニメーション制作は、『バキ』『範馬刃牙』に引き続き、トムス・エンタテインメントが担当する。
このたび、2月26日よりNetflixにて世界独占配信され、世界中で盛り上がりを見せているアニメ『刃牙道』の第2クールが配信されることが決定。 ”伝説の剣豪” 宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちによる壮絶な死闘が描かれた本作は、第2クールでさらなる激闘へと突入する。加速する ”最強” 同士の戦いに乞うご期待。
公開されたティザーPVは、覇気を感じさせる宮本武蔵の姿とともに、「まだ我々は全力の宮本武蔵を見てはいない」と語る本部以蔵の印象的なセリフから幕を開ける本映像では、宮本武蔵から地下闘技場の戦士たちを ”守護る” という本部以蔵の覚悟が存分ににじみ出ている。ジャック・ハンマーやガイアをはじめとし、宮本武蔵に噛みつくピクルや、首元を掴みながら渾身の一撃を叩き込む花山薫の姿も収められている。それぞれのキャラクターが持つ圧倒的な個性と力がぶつかり合う様子が次々と映し出され、息を呑むような緊張感が漂う映像となっている。さらに、ついに宮本武蔵と対峙する本部以蔵の激しい攻防も描かれ、これから始まる熾烈な戦いへの期待を大きく高める内容となっている。常識を凌駕する闘いの行方に刮目せよ。
また気迫溢れるPVとあわせて、第2クールのティザービジュアルも新たに公開。「屠る」、「斬り登る」、「守護る」のキャッチコピーとともに描かれるのは、静かに相手を見据える鋭い眼差しとともに、内に秘めた圧倒的な力強さを感じさせる佇まいを見せる範馬刃牙、今まさに斬りかからんとするかのような激しい表情が描かれた宮本武蔵、さらに冷静に状況を見極めるような冷徹ともいえる視線の奥に、覚悟を潜ませる本部以蔵の姿。三者三様の異なる視線や表情によって、 ”静” と ”動” 、さらには思想の違いまでもが際立つ構図となっており、 ”最強” を巡る価値観の衝突を強く印象づけるビジュアルに仕上がっている。これから描かれる壮絶な戦いを見逃すなッッ！！
そして2月26日よりNetflixにて世界独占配信されていたアニメ『刃牙道』の第1クール（全13話）が、2026年にTV放送決定。『バキ』〜『範馬刃牙』地上最強の親子喧嘩編に続き、 ”伝説の剣豪” 宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちが繰り広げる壮絶な死闘を描いた本作が、ついに地上波へ登場する。圧倒的な死闘の数々を、その目と身体で体感せよ。
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会
＞＞＞ティザーPV場面カットをチェック！（写真13点）
アニメ『刃牙道』は、2014年から2018年にわたり『週刊少年チャンピオン』にて、連載された板垣恵介による同名コミックを原作とし、 ”地上最強の親子喧嘩” が終結したのちの物語として展開される。現在Netflixでは『バキ』＜最凶死刑囚編＞〜『範馬刃牙』＜地上最強の親子喧嘩編＞までが世界独占全話配信中だ。その人気は国内にとどまらず、世界中でファンを獲得している。
このたび、2月26日よりNetflixにて世界独占配信され、世界中で盛り上がりを見せているアニメ『刃牙道』の第2クールが配信されることが決定。 ”伝説の剣豪” 宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちによる壮絶な死闘が描かれた本作は、第2クールでさらなる激闘へと突入する。加速する ”最強” 同士の戦いに乞うご期待。
公開されたティザーPVは、覇気を感じさせる宮本武蔵の姿とともに、「まだ我々は全力の宮本武蔵を見てはいない」と語る本部以蔵の印象的なセリフから幕を開ける本映像では、宮本武蔵から地下闘技場の戦士たちを ”守護る” という本部以蔵の覚悟が存分ににじみ出ている。ジャック・ハンマーやガイアをはじめとし、宮本武蔵に噛みつくピクルや、首元を掴みながら渾身の一撃を叩き込む花山薫の姿も収められている。それぞれのキャラクターが持つ圧倒的な個性と力がぶつかり合う様子が次々と映し出され、息を呑むような緊張感が漂う映像となっている。さらに、ついに宮本武蔵と対峙する本部以蔵の激しい攻防も描かれ、これから始まる熾烈な戦いへの期待を大きく高める内容となっている。常識を凌駕する闘いの行方に刮目せよ。
また気迫溢れるPVとあわせて、第2クールのティザービジュアルも新たに公開。「屠る」、「斬り登る」、「守護る」のキャッチコピーとともに描かれるのは、静かに相手を見据える鋭い眼差しとともに、内に秘めた圧倒的な力強さを感じさせる佇まいを見せる範馬刃牙、今まさに斬りかからんとするかのような激しい表情が描かれた宮本武蔵、さらに冷静に状況を見極めるような冷徹ともいえる視線の奥に、覚悟を潜ませる本部以蔵の姿。三者三様の異なる視線や表情によって、 ”静” と ”動” 、さらには思想の違いまでもが際立つ構図となっており、 ”最強” を巡る価値観の衝突を強く印象づけるビジュアルに仕上がっている。これから描かれる壮絶な戦いを見逃すなッッ！！
そして2月26日よりNetflixにて世界独占配信されていたアニメ『刃牙道』の第1クール（全13話）が、2026年にTV放送決定。『バキ』〜『範馬刃牙』地上最強の親子喧嘩編に続き、 ”伝説の剣豪” 宮本武蔵と刃牙ら最強の地下闘技場戦士たちが繰り広げる壮絶な死闘を描いた本作が、ついに地上波へ登場する。圧倒的な死闘の数々を、その目と身体で体感せよ。
（C）板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会
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