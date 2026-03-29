開催：2026.3.29

会場：ブッシュ・スタジアム

結果：[カージナルス] 6 - 5 [レイズ]

MLBの試合が29日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレイズが対戦した。

カージナルスの先発投手はマイケル・マグリビ、対するレイズの先発投手はジョセフ・ボイルで試合は開始した。

1回裏、3番 アレク・バールソン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 1-0 TB、5番 ノーラン・ゴーマン 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 2-0 TB

8回裏、2番 イバン・へレラ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでカージナルス得点 STL 3-0 TB、3番 アレク・バールソン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでカージナルス得点 STL 4-0 TB

9回表、さらにセカンドが悪送球でレイズ得点 STL 4-1 TB、7番 カーソン・ウィリアムス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 4-3 TB、8番 ニック・フォーテス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 4-4 TB

10回表、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 STL 4-5 TB

10回裏、1番 ＪＪ・ウェザーホルト 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでカージナルス得点 STL 6-5 TB

試合は6対5でカージナルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカージナルスのライン・スタニクで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-29 06:04:07 更新