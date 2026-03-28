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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber暖かくて低単価になった？「拒否クエスト」が鳴り＆稼ぎに影響しているか。《ウーバー配達員》」を公開した。新たに導入された「拒否制限クエスト」の影響と、気温上昇に伴う閑散期の厳しい稼働実態について解説した。



動画では、桜が満開となった3月28日の土曜日に昼の稼働を実施。気温19度と暖かく走りやすい気候だが、配達案件の単価は厳しい状況が続いている。特に注目を集めているのが、新たに導入された「拒否制限クエスト」である。これは規定の乗車回数をクリアしつつ、拒否回数を一定未満に抑えることで高額報酬が得られる仕組みだ。しかし、10kmから20kmの長距離案件が飛んできても拒否しづらくなるため、配達員の間では賛否が分かれている。



実際の稼働では、Uber Eatsと他社アプリ「Rocket Now」を併用した。2時間で合計8件を配達したものの、売上は2,949円にとどまった。時給換算で約1,500円という結果に終わり、キロ単価が100円を割る案件も頻発。この結果を受け、せーけん氏は「暖かくなって閑散期に入り、単価も安くなってきた」と分析し、昼の稼働を早々に切り上げた。



動画後半では視聴者からのコメントを紹介。「待たされる店での拒否もカウントされるのは厳しい」「長距離ばかりで回数達成できない」といったリアルな声が寄せられた。せーけん氏は、厳しい昼稼働の現状を踏まえ、単価が上がりやすい夜稼働へのシフトや、状況に応じた他社アプリとの併用を推奨している。