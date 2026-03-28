見取り図リリー、先輩芸人がガチ説教 50代で父となったメッセ黒田「気をつけなあかんのは10年後」
お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有が、きょう28日放送のカンテレ特番『見取り図の人生最後の朝昼晩餐ツアー』（毎週土曜 後2：57〜3：37 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】美食家のハイヒール・モモコ、見取り図と“朝ごはん”の様子
見取り図がMCを務め、一流芸能人や一流アスリートが人生最後に食べたい究極の3食をめぐる、グルメドキュメントバラエティー。ゲストには関西を代表する大物芸能人のハイヒール・モモコ、メッセンジャー黒田、そしてバレーボール界のトップスター・高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）が出演する。
自ら“万能だし”をプロデュースするほどの料理通・メッセンジャー黒田。「モモコさんは美食家じゃないやろ」など、終始言いたい放題の“黒田節”全開で、見取り図が「今からキャスティング変えられません？」とたじろぐ一幕も。
一方で、50代にして父親になった黒田のパパとしての柔和な素顔が垣間見え、見取り図が「変わったなー黒田さんも」「らしくない」と驚く。そんな黒田が「家族と最後に食べたい晩餐」は徳島から取り寄せた「鍋史上ダントツ」という究極の鍋。
自ら行きつけの店のマスターと見取り図に、鍋の具材を取り分けながら、理想の最後の一日を明かす…はずが、リリーへ「気をつけなあかんのは10年後。後輩に嫌われるで」とガチ説教する事態に。
【写真】美食家のハイヒール・モモコ、見取り図と“朝ごはん”の様子
見取り図がMCを務め、一流芸能人や一流アスリートが人生最後に食べたい究極の3食をめぐる、グルメドキュメントバラエティー。ゲストには関西を代表する大物芸能人のハイヒール・モモコ、メッセンジャー黒田、そしてバレーボール界のトップスター・高橋藍（※高＝はしごだか／サントリーサンバーズ大阪）が出演する。
一方で、50代にして父親になった黒田のパパとしての柔和な素顔が垣間見え、見取り図が「変わったなー黒田さんも」「らしくない」と驚く。そんな黒田が「家族と最後に食べたい晩餐」は徳島から取り寄せた「鍋史上ダントツ」という究極の鍋。
自ら行きつけの店のマスターと見取り図に、鍋の具材を取り分けながら、理想の最後の一日を明かす…はずが、リリーへ「気をつけなあかんのは10年後。後輩に嫌われるで」とガチ説教する事態に。