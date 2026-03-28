DEAN ＆ DELUCAの「トラベルバッグ」4．1発売！ 今年は“付属ポーチ”がアップデート
「DEAN ＆ DELUCA」は、4月1日（水）から、旅の移動や滞在を快適に支える「トラベルバッグ チャコールグレー」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】付属ポーチがサコッシュに！ 便利機能を紹介
■付属ポーチが便利！
今回アップデートして発売される毎年好評の「トラベルバッグ チャコールグレー」は、機能性と携帯性、そして使う楽しさを兼ね備えた便利なアイテム。
2026年モデルの大きな特長が、付属ポーチの使い方の広がり。バッグを収納するケースとしての役割に加え、旅先ではサコッシュとして身軽に持ち歩けるほか、バッグの内側に取り付けてインナーポケットとしても使用できる。
また、バッグ本体はキャリーケースのバーに通して持ち運べるデザインを採用。空港や駅、ホテル間の移動といった、荷物が多くなりがちな旅のシーンでも安定して持ち運べ、使わないときはコンパクトにたたんで持ち歩ける。
さらに、環境に配慮した「Global Recycled Standard」認証取得の再生素材を用いており、軽やかさと実用性の両立を実現。そのほか、大容量でありながらすっきりと持てるフォルムや、汚れてもさっと拭き取れるPVC加工など、魅了的な機能を搭載している。
【写真】付属ポーチがサコッシュに！ 便利機能を紹介
■付属ポーチが便利！
今回アップデートして発売される毎年好評の「トラベルバッグ チャコールグレー」は、機能性と携帯性、そして使う楽しさを兼ね備えた便利なアイテム。
2026年モデルの大きな特長が、付属ポーチの使い方の広がり。バッグを収納するケースとしての役割に加え、旅先ではサコッシュとして身軽に持ち歩けるほか、バッグの内側に取り付けてインナーポケットとしても使用できる。
さらに、環境に配慮した「Global Recycled Standard」認証取得の再生素材を用いており、軽やかさと実用性の両立を実現。そのほか、大容量でありながらすっきりと持てるフォルムや、汚れてもさっと拭き取れるPVC加工など、魅了的な機能を搭載している。