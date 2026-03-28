「なんだその格好」「ラッパーすぎるだろ」中継で抜かれたオランダ代表FWの奇抜なファッションが話題！「NBAスターみたい」
現地３月27日、オランダ代表が国際親善試合でノルウェーと対戦。先制を許すも、フィルジル・ファン・ダイクとティジャニ・ラインデルスのゴールで２−１の逆転勝利を収めた。
この試合で、DAZNの中継映像に抜かれたオランダ代表メンフィス・デパイの姿が話題を呼んでいる。
負傷離脱中の32歳FWは派手なキャップにサングラス、オレンジのネクタイで着飾り、スタンドで観戦していたのだ。
その奇抜すぎるファッションにSNS上では「なんだその格好」「ラッパーすぎるだろ」「メンフィスかっこよ」「ファッションセンス、もはやサッカー選手の枠を超えてますね」「NBAスターみたい」といった声が上がっている。
解説を務めた元日本代表の戸田和幸氏も思わず「どんな職業の方なのかな？（笑）」とコメントしていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】スタンド観戦するデパイのド派手な姿！
この試合で、DAZNの中継映像に抜かれたオランダ代表メンフィス・デパイの姿が話題を呼んでいる。
負傷離脱中の32歳FWは派手なキャップにサングラス、オレンジのネクタイで着飾り、スタンドで観戦していたのだ。
その奇抜すぎるファッションにSNS上では「なんだその格好」「ラッパーすぎるだろ」「メンフィスかっこよ」「ファッションセンス、もはやサッカー選手の枠を超えてますね」「NBAスターみたい」といった声が上がっている。
解説を務めた元日本代表の戸田和幸氏も思わず「どんな職業の方なのかな？（笑）」とコメントしていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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