激アツコラボキターーーッッ！！【ファミマ】限定♡「新作スイーツ」

【ファミリマート】では、2026年3月3日より、チョコレートを使った有名菓子とのコラボフェアを開催中。デザート、焼き菓子、パン、アイスクリーム、菓子の11種類が登場しており、さっそく食べてみた人もいるのでは。今回は、その中から特に注目のデザート、焼き菓子、スイーツ系パンをピックアップ。まだ食べていない人は、今すぐファミマのお店をチェックしてみて！

コテコテな味わいが楽しめる！？

子どもでも手軽に手に取れる菓子、【ブラックサンダー】。今回のファミマのフェアは、そんなブラックサンダーとのコラボフェアです。特に注目したいのは、お土産としてもお馴染みの「ご当地サンダー」もフィーチャーしているところ。こちらの、「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド（キャラメル）」は、公式サイトによると「大阪ブラックサンダーのコテコテな味わいで表現」とのこと。@megumiko_maniaさんは、「クッキーのザクザク感がすごい！」「キャラメルがしっかりめ」「チョココーティングは少しほろ苦さがあって大人っぽい」と、感想を投稿しています。

ザクザク × チョコの背徳感がたまらない

「ピンクなブラックサンダー クッキードーナツ（いちご）」は、クッキードーナツの表面を、いちごチョコレートでコーティングし、ココアビスケット、バタービスケットをふりかけた贅沢なドーナツ。@nyancoromochi_sweets_blogさんは、「カロリー爆弾だけどめっちゃうまクッキードーナツ」と紹介。カロリー高めの背徳感も相まって、特別な美味しさに感じられるかも。パンコーナーに展開されています。

思わず手が出る美味しそうな見た目

北海道限定の「白いブラックサンダー」をイメージして作られたのは、「白いブラックサンダー チョコクッキー」。公式サイトによると、「チョコチップとココアビスケット入りのザクザク食感のクッキーに、ホワイトチョコをかけ、ココアビスケットをトッピング」とのことで、ひと目見ただけでもその美味しさを感じられそう。@pan.oyatsuさん曰く、「ガツンと濃いチョコ生地とミルキーなホワイトチョコのコーティングのバランスがよくてどちらもしっかり味わえる」のだそう。

リニューアルでさらにモチザク食感に

昨年のコラボフェアでも登場した「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」。公式サイトによると、「配合を見直し昨年よりモチザク感がさらにUPして再登場」とのこと。クレープ生地の中にぎっしり入ったチョコホイップとココアクランブルで、ガツンとした食べ応えとザクザク感に浸れるはず。@sujiemonさんは「ゴツいチョコクランブルが超うまい！」と、絶賛しています。

魅力的な商品が揃ったファミリーマートの新作コラボスイーツ。いずれも数量限定のため、全種類コンプを狙うなら早めのチェックがおすすめ。今すぐ、近くの店舗へ急いで！

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※こちらの記事では@megumiko_mania様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@pan.oyatsu様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる