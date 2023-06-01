医療特区「博鰲楽城国際医療ツーリズム先行区」に設立された永遠幸グループの病院。（海口＝新華社配信）

【新華社海口3月27日】自由貿易港として整備が進む中国海南省で、日本企業の進出が加速している。免税や規制緩和などの政策優位性を背景に、小売りやヘルスケア、ハイエンド製造業など幅広い分野で拠点設置が進む。

海南省では近年、日本の大手企業が相次いで進出してきた。トヨタは新エネルギー特殊車両の量産を開始し、海南での新エネ車製造を本格化させた。医療特区「博鰲楽城国際医療ツーリズム先行区」には、不妊治療を手がける永遠幸グループなどが進出し、医療サービスの高度化を後押ししている。

海南で開かれた第５回中国国際消費品博覧会の日本館。（２０２５年４月１４日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）

ローソンは進出後に急速な出店を進め、現在は島内に約200店舗を展開している。三宅示修中国事業部長は「海南で300店舗の出店を目指す」と語る。進出と店舗拡大に当たっては、免税や外資参入規制の緩和、迅速な審査・認可などの優遇政策が、現地市場に対する信頼につながったという。

日本企業が安心して事業を展開できるよう、海南自由貿易港は専門のサービスプラットフォームの整備も進めている。海口市に設けられた「海南自由貿易港日本企業協力センター」は、企業登録や政策案内、リソースマッチングなどをワンストップで提供し、進出コストの低減につなげている。

三亜市日本ビジネスインキュベーションセンターの発足式。（２０２４年１０月２１日撮影、海口＝新華社記者／厳諐景）

三亜市では、日本の民間企業6社が中心となって2024年に「三亜市日本ビジネスインキュベーションセンター」を開設した。同地で事業を展開する日本企業の育成拠点となっており、創設者の平山雄一氏は「海南は日本企業が中国市場を開拓するための重要な窓口だ」と強調した。

日本企業の海南進出は、試験的な展開から長期的な事業戦略へと段階を移しつつある。（記者/陳凱姿）