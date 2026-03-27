ロックンロールの魔法を信じてないと鳴らせない音楽だ。このサウンドとこのルック、そして1stアルバムに『MIRACLE』と名付けるセンスーーTHE DO DO DO'sの音楽は眩しい。

THE DO DO DO'sは、N'夙川BOYSへの憧憬から生まれた男1・女2のスリーピースバンドだ。メンバーはヒノ・ヨーコ（Gt/Vo）、クハラディ・クハラダ（Gt/Vo）、アオイマジン（Dr）の3人。「はるか800光年先Sgt.Pepper‘s（サージェントペパーズ）星から千葉県に不時着したベースレスの3ピースバンド」を自称し、「ロックンロールで地球侵略！」を掲げて活動中。飛躍の一年となったのが2025年である。「Hold me baby,kiss!kiss!kiss!」のMVがあれよあれよと伸びていき、50万回再生を突破。ロッキング・オン社主催のRO JACKオーディションで優勝を果たし、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演を果たすなど、いよいよ加速していきそうな気配である。

THE DO DO DO'sは2月にアルバムをリリースし、初のワンマンライブを含むツアーに乗り出した。「未来は明るいと思えるようなライブがしたい」ーーその志は正しい。だって昨日までの人生が全部ゴミだったとしても、明日は輝かしい未来が待っているのかもしれないのだから。（黒田隆太朗）

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THE DO DO DO's、音楽体験の原点から結成に至るまで

ーー人生で一番衝撃を受けた音楽体験を教えてください。

ヒノ・ヨーコ：私は高校生の頃に聴いた、THEE MICHELLE GUN ELEPHANTのラストライブでの「世界の終わり」の映像です。高校生の頃の自分の気持ちって誰にもわかんないものだと思っていたけど、それをしっかり捉えたような音楽がちゃんとあるんだと思ってびっくりしました。それでTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのコピバンをやりたいと思い、ギターを買いました。

アオイマジン：私は吹奏楽をやっていたんですが、YouTubeで同世代の人のとんでもないプレイを発見した時に、私もこれを極めようという気持ちになりました。それが山崎大輝さんという打楽器奏者の方なんですが、たまたま知り合いの知り合いだったので、彼に師事してお師匠になっていただいたという経緯があります。

クハラディ・クハラダ：僕は中学校2年生の頃にYouTubeで見たLed Zeppelinのライブ映像です。ずっと邦楽を聴いてきた人間だったので、ギターが主体になってる音楽を聴いたことがなくて。リフもそうだし、J-POPにはない音だったから、「なんだこれは!?」と思いましたね。今の音楽性をやりたいと思ったきっかけです。

ヒノ・ヨーコ（Gt/Vo）

ーーそれで音源でも魂のギターソロ！ と言っているんですね。

クハラディ・クハラダ：そうかもしれない（笑）。

ーーギターはLed Zeppelinを見て始めたんですか？

クハラディ・クハラダ：いや、それよりも前です。小学校6年生の時に始めたけど、その時は邦楽や親が聴いてる音楽をかじる程度でした。『こち亀』（『こちら葛飾区亀有公園前派出所』）にエアギターで金を取る回があるんですけど、その時にLed Zeppelinの名前が出てくるんですよ（笑）。それで調べてみたらハマりました。

ーーTHE DO DO DO'sの前には何かやっていたんですか？

クハラディ・クハラダ：地元でバンドをずっとやってたんですけど、喧嘩してやめました。

ーーこのバンドを結成した経緯は？

クハラディ・クハラダ：千葉にQiballという場所があって。

ヒノ・ヨーコ：プラネタリウムとかがある公共施設なんですけど。

クハラディ・クハラダ：でっかい公民館みたいな感じのところですね。それが千葉市にあって、高校生や軽音部の人たちが練習できる無料のスタジオがあるんですよ。そこで時々高校生がライブをやっているんですけど、僕がたまたま見に行ったイベントにTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのコピバンでヒノが出てて。

ヒノ・ヨーコ：それが高校3年生の夏なんですけど、その一年後にクハラが「去年の夏に見たミッシェルのコピバンのガールズバンドがめっちゃよかった」みたいなツイートをしてて。これ私じゃない？ と思って声をかけたら、友達になろうって言われて。それからいきなりバンドやろうって誘われました。

クハラディ・クハラダ（Gt/Vo）

ーー結成時のドラマー、アカリンゴスターが帰還（脱退）されて、アオイさんが加入する。

アオイマジン：帰還される前からサポートでちょくちょくライブは一緒にやっていたんですけど、アカリンゴスターがバンドを離れてから、去年の12月に入りました。サポートを始めた経緯は友人の紹介です。

ーー打楽器を極めたいというところから、バンドでドラムを叩く方に変わっていくんですね。

アオイマジン：自分の経歴が結構ややこしくて。ドラムは小学生の時からやっていたんですけど、中高は吹奏楽で。その後は二年間音大受験をしたんですけど受からず。結局専門学校に二年間通って、その専門学校でドラム専攻だったんです。それで、専門学校を出て何をしようかというところで、友人の紹介で女の子のドラマーを探しているバンドがあると聞いて「やります」と。

ーーなんで女性のドラマーが良かったんですか？

クハラディ・クハラダ：構図として女1で男2のバンドはいっぱいいるけど、逆はいないから狙い目だなと。

ーーそういう打算的なとこもあるんですね。

クハラディ・クハラダ：実はあります（笑）。

アオイマジン：でも、友人から紹介を受けた時に、「女の子のドラマーを探してる」って言われたのは結構でかくて。コンセプトがあってちゃんと考えてやってるバンドなんだな、というのが紹介の段階でわかったというか。「女の子の」とついてなかったら違ってたかもって思います。なんか呼ばれた感じがしたんですよ。

アオイマジン（Dr）N'夙川BOYSへの憧れから生まれた数々のこだわり

ーーN'夙川BOYSを彷彿させる音楽ですけど、実際に影響を受けているようですね。

クハラディ・クハラダ：もう初めから、N'夙川BOYSをやりたいからこのバンドを始めました。僕が日本のバンドのライブで一番衝撃を受けたのが、高校生の時に見たKING BROTHERSで。年始のイベントだったんですが、人の上に乗って「あけましておめでとうございます！」って言いまくってるマーヤさんを見て「やば、この人」と思って。KING BROTHERSをめっちゃ好きになった流れで、N'夙川BOYSを知ったんですよね。

ーー好きな曲を1曲挙げるとしたら？

ヒノ・ヨーコ：私は「The シーン」。

クハラディ・クハラダ：その時々で変わるかもしれないですけど、僕は「ひとりぼっちのマイクロフォン」。

ーーあと、The Beatles愛も暑苦しいぐらい出してますよね。プロフィールには「はるか800光年先Sgt.Pepper’s星から千葉県に不時着したベースレス3ピースバンド」と書かれていて、クハラディ・クハラダというアーティスト名も「Ob-La-Di, Ob-La-Da」（オブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ）をもじったものだと思います。

クハラディ・クハラダ：そうです（笑）。ただ、あんまりThe Beatlesに詳しくないんですよ。でも、なんかいいかなと思って。N'夙川BOYSもメンバーの名前をちょっと変えたりしてるんで、そういうひねりがあったらおもしろいかな、みたいな感じでつけています。

ーービジュアルの雰囲気もそうですけど、ロックンロールをやる上でステージ上のペルソナを作っている感じがしました。

クハラディ・クハラダ：やっぱり聴いてきたロックンロール系のバンドにそういうのが多かったから。N'夙川BOYSもそうだけど、例えば50回転ズも「大阪府富田林にあるとされるロックンロール少年院にて結成された奇跡の3人組」という設定がちゃんとあるんで。

ーー改めて聞くとやばいですね。

一同：（笑）。

ヒノ・ヨーコ：やばいよ（笑）。大の大人がさ、真面目にやってるのがいいよね。

クハラディ・クハラダ：そういうコテコテな設定があるバンドは今あんまりいないからおもしろいかなって。このバンドをやる上ではそういう設定的なところが欲しかったとは思います。

ヒノ・ヨーコ：たぶんクハラが元々やっていたバンドでは、結構ストレートにクハラの好きなロックンロールをやっていて。（THE DO DO DO'sは）その裏バンドみたいな、ちょっとおふざけバンドっぽいニュアンスで始まったところはあるのかな。マーヤさんがKING BROTHERSであんなブチギレたライブをしてるのに、N'夙川BOYSではマーヤLOVEでやってるみたいな、そういうユーモアから始まったところがある気がします。

ーーベースレスであることへのこだわりもあるんですか？

クハラディ・クハラダ：そうですね。元からベースは入れないつもりでバンドを始めたので。やっぱN'夙川BOYSもベースがいなかったし、The White StripesとかThe Jon Spencer Blues Explosionとか、僕が好きなバンドはほとんどベースがいないんです。

ーー珍しいですね。音楽好きは低音が好きな人が多い気がします。

クハラディ・クハラダ：俺、低音あんまり好きじゃないのかも。既存のことをしたくなかったというか。普通の編成はみんなやってるし、ベースがいないことをできるのはここら辺じゃ自分しかいないんじゃないか、みたいなところもあったかなと思います。

ーールーツと別にこの1、2年でのめり込んでるロックンロールはありますか？

ヒノ・ヨーコ：Carsick Carsという中国のポストパンクのバンドがめっちゃいい。あとは久しぶりにジェームス・チャンスを聴いたらかっこいいと思った。結構パンクとジャズの境目みたいなバンドが好きです。

アオイマジン：私はThe Whoです。ずっと聴いてきたわけではなかったんですけど、最近聴いてカッコいい！ って思いました。ドラマーのキース、やっぱカッコいい。

ヒノ・ヨーコ：キース・ムーンいいよね。

クハラディ・クハラダ：僕は逆にロックンロールにあまりのめり込まなくなったかもしれない。今K-POPにめっちゃハマっていて、Red Velvetを聴いています。あとはaespaとかILLITとか、割とそこら辺ですね。

ーーK-POPからの影響が、ご自身の音楽に反映されているところはありますか？

クハラディ・クハラダ：いっぱいあります。最近の楽曲には要素としてめっちゃ入ってますね。ギターでコピーしてみるんですよ。K-POPにはギターがないサウンドもあるけど、意外とコードは単純だったりして、基本ループみたいな感じなのでロックと相性いいやんけ、みたいな。シンセベースはギターのフレーズっぽかったりするのがあるので、それをギターで弾いてみたりするんですよね。

THE DO DO DO'sが何者かを示す『MIRACLE』 それぞれのお気に入り曲は？

ーーTHE DO DO DO'sの制作はどういう風に進むんですか？

クハラディ・クハラダ：最近は僕がLogicというMacに入っている作曲ソフトで90%ぐらい作って、スタジオに入って合わせています。

ーー先月リリースしたアルバム『MIRACLE』には、新曲と既発曲が混在してますね。

ヒノ・ヨーコ：資料には「1stにしてベストアルバム」と書いてもらってるんですけど、これまでにEPを何個か出してきて、ここら辺で「THE DO DO DO'sってなんだ」みたいなことをちゃんと示せるベスト盤みたいなアルバムを録りたいねって話をして。自分達的にこれがTHE DO DO DO'sだって言える昔の曲を入れつつ、クハラがいっぱい出してきた新曲もすっごい良かったから、既存曲と新曲5曲ずつでアルバムを作りました。

THE DO DO DO's 1st Full Album『MIRACLE』Teaser

ーーそれぞれ気に入ってる曲を1曲選ぶとしたら？

アオイマジン：「MIRACLE」。この曲はドラムを叩く時に一番迷いがない。音源が来た段階では出す音が決まってるみたいな曲でした。先の明るい曲だと思います。

クハラディ・クハラダ：僕は「Driver」ですね。音源に隙間がある感じや、ギターのフレーズ、エフェクターのかけ方だったり、僕が好きなベースレースのバンドの要素がほぼこの曲に詰まっている。自分のやりたいことをひとつ達成できた曲です。

THE DO DO DO's『Driver』Music Video

ヒノ・ヨーコ：「こころのままで」は私の歌の今までにない側面が出たんじゃないかなと思います。自分の声質って低いし結構細くて、息が多い声というか、喉も弱くてあんまりロックバンドっぽい声ではなくて。その中でメロディが強い曲たちを歌うから、これまでは声を強くしようって努力してきたけど、「こころのままで」は本来の声質の部分が出たような気がして嬉しかったです。

ーー「こころのままで」のほかにボーカルで何か意識した曲はありますか？

ヒノ・ヨーコ：THE DO DO DO'sってメロの高さが曲によって結構違くて。「夏」は明るい曲調だけど自分の声のキー的には低いんですよね。「Hold me baby,kiss!kiss!kiss!」や「もっともっと！」もそうかな。そういう低い曲をいかに明るい声質で歌うかというのは考えました。あと、「Your likes are my dislikes」はラップがあって大変でした。やったことがなかったので難しかったですね。

ーー少しHIPHOPっぽさがありますね。

クハラディ・クハラダ：K-POPがHIPHOPめっちゃやっているから、うちもやりたいなって（笑）。ジョン・スペンサーにもHIPHOPの良さがめちゃくちゃあるし、少なからず今後そういう要素を入れてやっていきたいとは思っていて。その導入として入れてみました。

ーーそういう部分を自分で歌おうとは思わないんですか？

ヒノ・ヨーコ：マジでそうだよ（笑）！ だってラップ上手いんですよ。

クハラディ・クハラダ：自分でやろうとも思ったんですけど、弾きながらできないんですよ。コードじゃなくてギターをリフで動かしているので、歌っていただくという形になりました。

ーー「またね」はちょっとJUDY AND MARY感がありますね。

クハラディ・クハラダ：そうですね。JUDY AND MARYをしたくてこの曲を作りました。

ヒノ・ヨーコ：JUDY AND MARYはみんな好きだよね。アカリちゃんがいた時に、3人の唯一の共通項がJUDY AND MARYでした。

ーー『MIRACLE』はド頭の2曲がいいですよね。「わかりたい」のような8ビートこそがロックンロールだと私は思います。

クハラディ・クハラダ：僕もこの2曲はめちゃくちゃ好きです。1曲目（「Hold me baby,kiss!kiss!kiss!」）に関してはどういう風に生まれたのかあんまり覚えてないんですけど、2曲目（「わかりたい」）はSUPERCARをめっちゃ聴いてた時期だから、SUPERCARみたいな曲作ろうと思っていたことを覚えています。たぶん『スリーアウトチェンジ』のコードの使い方に影響を受けていますね。あとは同時にThe White Stripesもめっちゃ聴いてたんで、ファズのギターイントロはジャック・ホワイトがやってる感じを出したいと思っていました。

ーー「夏」もこのバンドのイメージにしっくりくる曲です。

クハラディ・クハラダ：「夏」もやっぱりSUPERCARからきているのかな。あと、うろ覚えなんですけど、イントロのギターリフはたぶんN'夙川BOYSの「Freedom」からインスパイアを受けた記憶があります。

ーーこの曲のドラムで意識したことはありますか？

アオイマジン：「夏」はとにかくスネアを夏の音にする。景気がいい音。

クハラディ・クハラダ：カンカンしてる。

アオイマジン：スカーン！ パーン！ みたいな。ライブでも「夏」はスネアの音をめっちゃ聴いています。

“ロックンロールで地球侵略”ーーその心は「自分たちの音楽の良さを信じてるから」

ーーTHE DO DO DO'sはどの曲も景気がいいですよね。

アオイマジン：そうかも。景気の良さはこのバンドをやるにあたって意識しています。めっちゃ明るくしたい。

ーー歌詞は恋の甘酸っぱさを綴っているように思いますし、もっと言えば恋を通して人生を歌ってるのかなと思いました。

クハラディ・クハラダ：あんまり考えて歌詞を作ったことがなくて、結構感覚的にその時思ったことを書いているんですけど。でも、やっぱり自分の心の内が出ているのかな。そんなに恋をしたことがあるわけでもないので、あくまで想像の中でこの歌詞を書いてます。

ーーN'夙川BOYSもこの一瞬で世界が変わるんじゃないかと思わせるような曲を書いてると思います。それが恋の魔法なのかロックンロールの魔法なのかはわからないけど、THE DO DO DO'sからもそういうところを感じます。

クハラディ・クハラダ：ロックンロールにはこういう歌詞が割と多いかなと思うので、そういうとこで無意識に影響を受けてる部分はあるかもしれないですね。

ーー『MIRACLE』というタイトルとこの音楽性、そしてこのアートワークを見ると、なかなか奇跡を信じてないとやれない感じだなと思うんですけど。

ヒノ・ヨーコ：（笑）。

クハラディ・クハラダ：カラフルだったり、ポップだったりするものが好きなんですよね。そういうのをちゃんと現実に投下できるものが欲しかったというか。そういう存在ってあんまり日本にいない気がするので、そういうことをやっていきたいんですよね。ずっと楽しいことがやりたいというか。

ヒノ・ヨーコ：いい意味で余白がある。前にアオイちゃんも言ってたけど、背伸びしないとか、こねくり回さないでポンって出すみたいな、その余白がいいなって思います。

ーーヒノさんとアオイさんは、何を原動力にしてこのバンドで演奏していると思いますか？

ヒノ・ヨーコ：クハラは千葉の同い年のバンドの間で、めっちゃかっこいいロックンロール野郎がいるっていうことでちょっと有名だったんですよ。そんな人に「音楽やろう」って言われたっていう、自分はそこにめっちゃミラクルを感じてやっています。その輝きは今でも全然褪せないし、とにかく明るいことを明るいままでやる。このバンドにはそういう輝きがあると思います。

アオイマジン：やっぱり明るくしたいんですよね。私はさっきも言った通り景気を良くしたい。流行っているものがちょっと暗い音楽だったりするし、なんか悲しいじゃないですか。嬉しいとか、楽しい状況がちょっと良くないみたいなのって。私は楽しいことを楽しいと、まっすぐ感じていいはずだと思うから。今こういう音が鳴り続けてほしいんです。

ーープロフィールには「『ロックンロールで地球侵略！』を掲げる」と書かれていますね。

ヒノ・ヨーコ：したいよね？

クハラディ・クハラダ：はい。侵略させていただければと。

ーーなんでロックンロールで？

クハラディ・クハラダ：なんでだと思いますか？

ヒノ・ヨーコ：自分たちの音楽の良さを信じてるからでしかないと思います。「侵略」と言ってるけど、この音楽に触れる人が多ければ多いほどいいなって勝手に思っているみたいな。

ーー「地球侵略」という言葉からは、海外への意識も感じます。

クハラディ・クハラダ：そうですね。体感的にも海外のファンは多いので、なるべく海外にアプローチできたらと思っています。去年も韓国と中国のイベントに出れて楽しかったです。

ヒノ・ヨーコ：自分は海外に行ったことなかったので、その国のことを知れたのが面白かったです。韓国の人も中国の人も、めっちゃ喜んでくれたんですよ。中国のPAさんはTHE DO DO DO'sが大好きで、泣きながらPAしてたらしくて（笑）。嬉しかったですね。

クハラディ・クハラダ：『MIRACLE』をリリースした時も、ストーリーにあげていただきました。

ーーなぜ海外のリスナーが自分たちの音楽を聴いてるんだと思いますか？

クハラディ・クハラダ：こういうビジュアル面も、日本ではウケないけど、海外でウケる部分があったりするのかな。自分たちから見るとわかんないけど、もしかしたら向こうから見たジャパニーズカルチャーとしてのバンドって、自分たちみたいなものになるのかもしれない。ちょっと漫画やアニメっぽい要素が入っているから、そういうのも含めて日本っぽいイメージがつきやすいバンドなのかもしれないです。

ヒノ・ヨーコ：あと、やっぱりうちらはYouTubeをきっかけにして広まったとこがあるから。YouTubeってアメリカやヨーロッパ圏の人、韓国の人もすごい見てて、それで海外で人気があるんだと思います。

ーー2026年、それぞれやってみたいことはありますか。

ヒノ・ヨーコ：最近歌を上手くなれって言われるようになって、最初はうるせえと思ったんですけど（笑）。それまでは正直自分がボーカルだっていう意識があんまりなかったんですよね。でも、それをきっかけに歌のことを真剣に考え出したら意外と楽しくて、今年はもっと歌頑張るぞ、という感じです。

アオイマジン：好きだったけど特別な理由もなくやってなかったことが沢山あって。たとえばファッションとか、写真を撮ることとか、わがままになっていいんだなって最近凄く思うので。今年はやりたいこと全部やっちゃおうと思います。

クハラディ・クハラダ：今まではバンドのサウンドだけでやってきたんですけど、たとえば同期を入れたり、もっといろんな音を入れたいです。ぶっちゃけロックだけじゃないこともやれるバンドだと思っているので、ジャンル超えていろんなことをやっていきたい。僕はちゃんと時代に適応したものを作りたいです。

ーー時代に適応するというのは、売れるということでもある？

クハラディ・クハラダ：そうですね。やりたいことがいっぱいあるんで。色々やるためには正直お金を稼がなきゃいけないよね、みたいな部分はありますね。あと、大衆的な音楽の土俵に、ロックンロールをやっているバンドが上がる状況を見てみたいと思ったりもします。

ヒノ・ヨーコ：ベースレスだしね。

クハラディ・クハラダ：うん。変な編成でどこまで行けるか、みたいなのはちょっと思ってたりしますね。

ーー今はツアー真っ最中ですね。ファイナルは初のワンマンライブです。

ヒノ・ヨーコ：ワンマンってことはTHE DO DO DO'sを見たいやつしかいないってことだから、その人たちがまじで来てよかったと思えるライブをしたいです。

アオイマジン：ライブを見た人がその先のことを考えられるように。

クハラディ・クハラダ：景気よくね。

アオイマジン：うん、未来明るいですよって思えるようなライブがしたい。

（文＝黒田隆太朗）