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下柳剛「無理！」金本知憲も見守る中、内転筋の弱点が発覚…8ヶ月ぶりの整体で身体のねじれを徹底チェック

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【衝撃ビフォーアフター】猫背改善から8ヶ月後どう変わった？下柳剛の姿勢に驚きの変化」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏の施術から8ヶ月が経過した元プロ野球選手の下柳剛氏が登場し、驚きの変化や身体の使い方の課題について語っている。



対談は、下柳氏の姿勢の劇的な変化からスタート。角田氏が「正直背が高いなって」と驚くと、下柳氏もゴルフ仲間から「背高くなってない！？」と言われたエピソードを笑顔で披露した。以前の猫背が改善され、若々しい印象を取り戻したものの、依然としてガニ股の癖が抜けきっていないことが指摘された。



続いて話題は、下柳氏が現在気になっているお尻・腰あたりの不調へ。角田氏は、足首のねじれが原因で外側の筋肉が張り、お尻と腰の筋肉が引っ張られていると解説した。さらに、内転筋の使い方のテストを実施。膝先で拳を挟むのは力強いものの、少し上の内転筋上部で挟むとゆるゆるであることが判明し、下柳氏は思わず「無理！」と苦笑いを浮かべた。角田氏は「内転筋上部の使い方が分からなくなっちゃう」「ハンデを背負った状態になってしまうんです」と、現役選手でも陥りがちな身体の使い方の罠を指摘した。一方、同席した金本知憲氏は正しい動きを難なくこなし、角田氏から「関節の使い方が上手」と称賛される場面も見られた。



現役時代から身体のメンテナンスに向き合ってきた元アスリートたちの、新たな気づきとユーモア溢れる掛け合いが楽しめる本動画。正しい関節の使い方を知ることで、日常生活の不調改善にも繋がるヒントが詰まっている。