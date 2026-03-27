下柳剛「無理！」金本知憲も見守る中、内転筋の弱点が発覚…8ヶ月ぶりの整体で身体のねじれを徹底チェック
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【衝撃ビフォーアフター】猫背改善から8ヶ月後どう変わった？下柳剛の姿勢に驚きの変化」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏の施術から8ヶ月が経過した元プロ野球選手の下柳剛氏が登場し、驚きの変化や身体の使い方の課題について語っている。
対談は、下柳氏の姿勢の劇的な変化からスタート。角田氏が「正直背が高いなって」と驚くと、下柳氏もゴルフ仲間から「背高くなってない！？」と言われたエピソードを笑顔で披露した。以前の猫背が改善され、若々しい印象を取り戻したものの、依然としてガニ股の癖が抜けきっていないことが指摘された。
続いて話題は、下柳氏が現在気になっているお尻・腰あたりの不調へ。角田氏は、足首のねじれが原因で外側の筋肉が張り、お尻と腰の筋肉が引っ張られていると解説した。さらに、内転筋の使い方のテストを実施。膝先で拳を挟むのは力強いものの、少し上の内転筋上部で挟むとゆるゆるであることが判明し、下柳氏は思わず「無理！」と苦笑いを浮かべた。角田氏は「内転筋上部の使い方が分からなくなっちゃう」「ハンデを背負った状態になってしまうんです」と、現役選手でも陥りがちな身体の使い方の罠を指摘した。一方、同席した金本知憲氏は正しい動きを難なくこなし、角田氏から「関節の使い方が上手」と称賛される場面も見られた。
現役時代から身体のメンテナンスに向き合ってきた元アスリートたちの、新たな気づきとユーモア溢れる掛け合いが楽しめる本動画。正しい関節の使い方を知ることで、日常生活の不調改善にも繋がるヒントが詰まっている。
対談は、下柳氏の姿勢の劇的な変化からスタート。角田氏が「正直背が高いなって」と驚くと、下柳氏もゴルフ仲間から「背高くなってない！？」と言われたエピソードを笑顔で披露した。以前の猫背が改善され、若々しい印象を取り戻したものの、依然としてガニ股の癖が抜けきっていないことが指摘された。
続いて話題は、下柳氏が現在気になっているお尻・腰あたりの不調へ。角田氏は、足首のねじれが原因で外側の筋肉が張り、お尻と腰の筋肉が引っ張られていると解説した。さらに、内転筋の使い方のテストを実施。膝先で拳を挟むのは力強いものの、少し上の内転筋上部で挟むとゆるゆるであることが判明し、下柳氏は思わず「無理！」と苦笑いを浮かべた。角田氏は「内転筋上部の使い方が分からなくなっちゃう」「ハンデを背負った状態になってしまうんです」と、現役選手でも陥りがちな身体の使い方の罠を指摘した。一方、同席した金本知憲氏は正しい動きを難なくこなし、角田氏から「関節の使い方が上手」と称賛される場面も見られた。
現役時代から身体のメンテナンスに向き合ってきた元アスリートたちの、新たな気づきとユーモア溢れる掛け合いが楽しめる本動画。正しい関節の使い方を知ることで、日常生活の不調改善にも繋がるヒントが詰まっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
【腕が軽い】金本知憲も驚く可動域アップ！関節ケアの第一人者が教えるスゴ技整体
金本知憲、50年来の不調の根本原因が判明か。専門家が指摘「ずれている限り、足の張りはずっと出続ける」
鉄人・金本知憲も悩む首痛、枕が原因かも？ストレートネックの人がやりがちなNGな寝方と対策
チャンネル情報
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。