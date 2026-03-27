藤川球児監督が選手にプレゼントしたことでも話題に！ 「GB GOLF」発の“阪神タイガースコラボ”アイテムがどれもアツすぎた
カジュアルウェアブランド「Golden Bear」のゴルフライン「GB GOLF」が、阪神タイガースとのコラボレーションアイテムの販売を、一部店舗とオンラインストアで開始した。
【写真】タイガースらしさ全開のストライプ柄ポロシャツ
「GB GOLF」初となる阪神タイガースとのコラボは、藤川球児監督との出会いがきっかけで実現。監督の「選手たちに球団のロゴが入った格好良いウェアを着てオフシーズンのゴルフを楽しんで欲しい」という思いを受けて、今回の特別なコレクションが誕生した。昨年12月の優勝旅行（ハワイ）で、藤川監督が本アイテムを選手たちにプレゼント。その様子は阪神タイガース公式YouTubeチャンネルに上がり、ファンの間でも話題になった。このとき、コラボアイテムが先行販売されたが、一時完売したアイテムも出たため、今回、満を持して全ラインナップが販売されることとなった。コラボアイテムは、ポロシャツ2種にモックネック、Tシャツやショーツ、バケットハットとキャップの計7点。「GB GOLF」が大切にしている“トラッド”感を活かしながら、球団90 周年を迎える阪神タイガースの伝統も上手く融合。シックなネイビーにホームユニフォームとビジターユニフォームを踏襲した縦縞とグレーなど、いずれも使いやすいモノトーンカラーで統一されたスタイリッシュなデザインになっている。
また、各アイテムには「金クマ」「GBG」ロゴの刺繍と、サガラ刺繍で立体的に「HT マーク」をあしらい、コラボ感を演出。カジュアルながらシルエットの美しさにもこだわり、スタイリッシュに着こなすことが可能だ。
ゴルフウェアとしての機能性も高く、吸水速乾性に優れ、UV加工も施した素材を採用。肌触りがよく、軽やかで伸縮性もあるため、スイングがしやすい点もポイントが高い。これからの季節で即戦力になってくれるだろう。先行販売では完売が出るほど人気だった本コラボ。今回も数量限定のため、気になる人は早めにチェックしたほうがいいだろう。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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