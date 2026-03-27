やぎ座（12月22日～1月19日生まれ）の2026年度上半期の運勢は？

「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

【総合運】

パートナーシップや家族に関する課題まで、プライベートでさまざまな動きがある星回り。

いってみれば「生活の土台」であり、ここが揺らいでしまうと仕事や人付き合いなどオフィシャルな出来事に関する運もどこか心もとないものとなってしまいそう。

パートナーシップはおおむね明るい見通しがついているはずですが、家族に関する心配事がある人は、一朝一夕で解決することはなさそう。

2028年春くらいまでは続くという前提に立って向き合っておくといいでしょう。

あなたの努力が足りない、解決能力がないというお話ではなく、問題が整理され、関係者が納得するためには「それだけの時間が必要なのだ」ということなのだろうと思います。

ときに解決ではなく「悪化させない」程度に留まりスッキリしないこともあるかもしれませんが、それも立派な努力です。

とはいえ、今まで家族のためにしっかりと尽くしてきた人であれば、そう大きな影響はないでしょう。

頑張ってきた自分をねぎらいつつ、真剣に向き合っていけば問題と呼べるほどのことは起こらないはずです。

引っ越しや不動産購入は、理想と現実のギャップが大きく、決まるまでに時間がかかりそう。こちらも長期戦の構えでいましょう。

【キャリア・仕事運】

突然の転機が待ち受けているかも

「自分が抜けたら仕事が回らない」「他にできることがない」などと、今の環境に自分を縛りつける思い込みがある場合、4月末以降は「そんなことはない」というメッセージがあちこちから飛び込んできます。

もし、理不尽な思いを押し込めるようにして自己犠牲を払ってきた場合は、突然仕事がなくなるなどちょっと驚くような展開も待ち受けていそう。動揺や不安も伴うでしょうが、そうなることで自分をがんじがらめにしている鎖を断ち切り、自由な働き方を実現していけるのです。

想定外の展開は、むしろ歓迎してOKです 。

特に6月いっぱいまでは人に恵まれるときでもあり、 困ったときは信頼できる人に相談 してみるといいでしょう。新たな転機は、すぐそばにありそうです。

【対人関係・人間関係運】

人脈を大きく広げ、親密なかかわりへと育てる

6月いっぱいまでは人間関係にあたたかく豊かな追い風が吹く時期。

人が集まる場にお招きいただいたり、思いもよらない人から会食に誘われたりと思った以上の展開も期待できるので、 積極的に時間を作って応じてみる といいでしょう。

もちろんあなたの側からも、 会いたい人にはどんどん会いに行って 。この時期の幸運は、人づてにやってきます。

そうやって拡大した人間関係の中から、深く付き合える人を絞って親密なかかわりを育てていくのが7月以降。

表では話せないようなディープな情報を共有したり、水面下でひそかに計画を進めたりと、人にはオープンにしない場所で静かに進行していく話もありそうです。

秘密を守れるかどうかは、この時期の関係性にも関わってくるので注意して。

【健康運】

「これまで通りにいかない」感覚から、調整の必要性を突き付けられることに。

集中力が持たない、まるで仕事がはかどらない、疲れやすい――それらは決して一時的なことではなく、健康やライフスタイル全般の見直しをせざるを得なくなるでしょう。

睡眠や食事、運動習慣など、自分の体質に合う取り入れ方を見つけるまでは、試行錯誤の日々が続きます。

「何をすると調子がいいか」ばかりでなく、 「何をやめたら調子が良かったか」 もしっかりチェックを。

【金運】

金運に動きがあるのは7月以降。

ローンを組んで大きな買い物をしたり、融資を受けて新たなビジネスを始めたりと、自分ひとりではできない大きなチャレンジをする可能性が見えてくるときです。

相続や、それにまつわる節税方法を調べるなど誰かから受け継ぐ資産が大きな懸案事項として持ち上がってくる可能性も。

生活の仕方や働き方も含め、さまざまな可能性を模索してみるとよさそうです。必要ならばプロの指導も仰いでみて。

【恋愛運】

2018年頃から継続していた「愛し方改革」はこの4月末で終了予定。

この数年で恋愛観が一変し、求めるパートナー像がブラッシュアップされた人は多いはず。失ったものもあったかもしれませんが、それはあなたが自分らしい幸せをつかむために、必要な経験だったととらえてみるといいでしょう。

恋愛運に追い風が吹くのは6月いっぱいまで。特に5月下旬から6月上旬は、素晴らしい愛の物語を経験することになる人は多いはずです。

【4月の運勢】

移動や引っ越しなど忙しく動き回るとき。

家族とじっくり話し合ったり、ご近所付き合いをしたりすることで、自分の足元がしっかりとしたものになっていきます。

この4月、新生活で環境を大きく変えた人は、それによって運気に勢いが増していくでしょう。

積極的に地域を巡り、早く慣れるようにする といいでしょう。

なお、モテ期でもあります。

気になる相手がいる人は、自分から積極的にアプローチを。

【4月のラッキーカラー&アクション】

ラッキーカラーは、 ホワイト 。

開運につながるアクションは、 知らない街を散歩する こと。

イラストレーターの uca U（ユカ ユウ）さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙です。肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう！

毎月、月末にラッキーアクションのご紹介と、星座別スマホ用待ち受け画像をプレゼントします。来月もお楽しみに。