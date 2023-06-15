お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、25日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。女優の上戸彩（40）を絶賛した。

お笑いコンビ「アンガールズ」は、「まだ俺らテレビにも出ていなかった」若手の頃に、「週刊少年サンデー」のCMにエキストラみたいなチョイ役で、まだ10代の上戸と共演したことがあると語った。山根良顕は「凄い格好良かったよね。飲み物の“ラベルをはがした方がいいんじゃないの？”みたいなのをマネジャーに聞いていて。“タレントさんって聞くんだ”ってスゲエ感動したんだよな」と、上戸のしっかりしているところに感動したと語った。

ケンコバも「俺は、JR京都駅の新幹線ホームを歩いてたら、新幹線から上戸彩ちゃんが走って来て、降りて。“おはようございます。見かけたのであいさつに来ました。それじゃあ失礼します”って、もう一回新幹線に戻って行った。“なんちゅうええ子や”と思って」と語った。

田中卓志は「凄いですね、それ」と驚き、山根も「何か凄いいい子なんだよね、あの方。仕事した後にお手紙書いたりとか」と賛同。

ケンコバは「その話を番組でしたのよ。ほんなら、そこから数カ月後、テレビ局の喫煙所でタバコ吸っていたら、外から“ケンコバさんおられますか？”って声聞こえてきて。上戸彩ちゃんいて、“テレビで話して下さってありがとうございます。見かけたんで来ました”って。また見かけて来てくれた。凄いよ」と再び感動したと明かした。

さらに「だからHIROさんと結婚したとき、良かったわと思ったもんね。これでもう、生活苦しくなることはないでしょう。上戸彩ちゃんが、生活苦しいことあったら嫌やもん、やっぱり。社会的地位のある方で」と言うと、山根も「変な人とか、チャラチャラした人じゃない感じで良かったなと思いました」とうなずいた。

田中は「上戸彩ちゃんは、バンバン食えてますから」と突っ込み、「本人がバンバン、常人より何千倍も稼いでるんで、そういう見解はやめてもらっていいですか」と笑っていた。