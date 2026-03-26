「日プ新世界」元プロ野球選手の父登場が話題
【モデルプレス＝2026/03/26】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第1話が3月26日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信された。今江陸斗（I.RIKUTO）の父親の職業が明かされ、話題を呼んでいる。
【写真】「日プ」出演イケメン、元プロ野球選手の父とキャッチボールする様子
柳谷伊冴（YANAGIYA ISSA）とともに「フルスイング」というチーム名で登場した陸斗は、高校生まで10年間野球をしていたと回想。さらに、父親は元プロ野球選手の今江敏晃だと明かし「3歳の時から勝手にグローブとバッドをもって野球を始めてました。アイドルを目指したきっかけにもなってます」と語った。
また、敏晃について「いつも試合終わりにみんなが寝てる中、1人素振りをしていたり、練習をしてるっていうところを見て、人として尊敬したので『こういう人になりたい』『こういうアイドルになりたい』っていう憧れの像はお父さんです」と想いを口に。さらに、敏晃のインタビュー映像も配信され「陸斗が高校で野球を一区切りさせた中で、ダンスを見つけて本当に一生懸命やっている姿は親としては非常に嬉しく思います」と笑顔を見せていた。この配信を受け、視聴者からは「初めて知った」「納得のチーム名」「憧れがお父さんなの素敵」などと反響が上がっている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆今江陸斗、父親は元プロ野球選手
柳谷伊冴（YANAGIYA ISSA）とともに「フルスイング」というチーム名で登場した陸斗は、高校生まで10年間野球をしていたと回想。さらに、父親は元プロ野球選手の今江敏晃だと明かし「3歳の時から勝手にグローブとバッドをもって野球を始めてました。アイドルを目指したきっかけにもなってます」と語った。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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