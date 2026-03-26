食卓の味方、鶏肉に異変が起きています。価格が高騰し飲食店の仕入れにも大きな影響が出ているのです。大手チェーンではチキンのメニューを販売休止する事態になっています。その背景には何があるのでしょうか。

■「もも肉でやってたら確実に店つぶれる勢い」

買い物中のみなさんに“あの食材”の値段に驚くことがあるか聞きました。

「高いって感じます」

「だいぶ上がりましたよね」

「だいぶ高くなってますよね」

いま、食卓の味方「輸入鶏肉」に異変が起きています。一体何が起きているのか、私たちは埼玉県にある唐揚げ専門店に向かいました。

このお店の特徴は、一つ一つが“ゲンコツサイズ”の大きな唐揚げです。その唐揚げを盛る、盛る、とにかく盛って盛って盛りまくります。もはやフタは飾り。デカ盛りの唐揚げ弁当が看板商品です。

お腹いっぱいになること間違いなし、なお弁当ですが、実は今年から、“唐揚げの命”ともいえる肉の部位を変更。

キッチンBUS STOP 中村巧店長

「去年までブラジル産のもも肉を使っていた。今年から国産のむね肉に変更」

ブラジル産のもも肉から国産のむね肉に変更したといいます。この変化の理由だというのが、輸入鶏肉の大幅値上げです。

輸入鶏肉の価格を見てみると、去年1月には1キロあたり354円でしたが、今年の1月には400円まで値上がりしています。

この店でも、去年1月は1キロあたり350円の仕入れ値でしたが、価格はみるみる上昇し、現在では倍以上の価格になっています。多い月で3トンほどの鶏肉を使用するこの店にとって、この値上げは死活問題でした。

キッチンBUS STOP 中村巧店長

「そのまま、もも肉でやってたら確実に店つぶれる勢いくらいまで。そのくらい価格が一気に上がってしまって、むね肉にチェンジした」

さらに、悩みの種は価格高騰だけではありません。むね肉を保存している冷凍倉庫には、およそ1か月分のストックがあるそうですが…

キッチンBUS STOP 中村巧店長

「鶏肉のモノがなくて、まとまった数の仕入れができない」

1月の鶏肉の輸入量は、去年の同じ時期と比べておよそ10％減少。海外産の価格が高騰したことで、今度は国産の鶏肉に人気が集中、仕入れ自体が極めて難しくなっているといいます。

こうした鶏肉の異変は、大手チェーンでも起きています。

ファミリーレストランの「サイゼリヤ」は、輸入している鶏肉の供給不足を理由に「若鶏のディアボラ風」と「柔らかチキンのチーズ焼き」を販売休止にすると発表しています。

■“異変”日本独自の細かい発注も原因？

輸入鶏肉の異変は他にも起きています。

埼玉県にあるスーパーでは、ブラジル産のもも肉が100グラムあたり109円、およそ500グラム537円で販売されていました。

この1か月ほどで、100グラムあたり100円を超える価格まで上がったといいます。

スーパーマルサン久喜店 精肉担当 今成和也さん

「去年100gあたり69円で販売。100gあたり40〜50円は上がってます」

100グラムあたりだと、国産との値段の差は20円ほど。買い物中のお客さんも…

40代

「高いって感じます。だったら国産の『むね肉』買おうかな」

50代

「あんまり変わらないんだったら国産の方選びますね」

価格の高騰に輸入量の減少と、いま輸入の鶏肉に何が起きているのか、専門家に聞きました。

日本獣医生命科学大学 太田能之教授

「（日本は）輸入するときに骨を抜いた加工で出荷する契約（が多い）。世界的に鶏肉の需要が上がってますから、そんな面倒くさいことしないといけない日本向けよりも他にって、発注が飛ばされちゃっている状況が起きている」

こうした日本独自の細かい発注に加え、現地の人手不足も、輸入減少の原因だといいます。

今後、緊迫するイラン情勢などの影響による燃料代の高騰で、さらに状況が悪化する可能性もあるということです。