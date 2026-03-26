「今日好き」はるねねカップル、浴衣姿で小指繋ぎ「かっこいいです」【青春祭2026】
【モデルプレス＝2026/03/26】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた今井暖大（はると）と時田音々（ねね）が26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」最新美男美女カップル、小指繋ぎでラブラブ密着
浴衣姿で登場したはるととねね。小指で手を繋いで仲良くステージを歩いた。浴衣でのランウェイについて、はるとは「新鮮な感じでめっちゃ楽しかったです」とコメント。ねねは「かっこいいです」とはるとの浴衣姿を褒めた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「卒業編2026」でカップル成立となった。
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」最新美男美女カップル、小指繋ぎでラブラブ密着
◆「今日好き」はるねねカップル、浴衣姿で登場
浴衣姿で登場したはるととねね。小指で手を繋いで仲良くステージを歩いた。浴衣でのランウェイについて、はるとは「新鮮な感じでめっちゃ楽しかったです」とコメント。ねねは「かっこいいです」とはるとの浴衣姿を褒めた。
◆「今日好き」大型イベント「青春祭2026」
これまで「今日好き」の旅に参加したメンバーが集結し、長浜広奈やMON7A（もんた）、内田金吾＆多田梨音の“きんりの”カップル、植野花道＆りんかの“りんはな”カップルらがファッションステージやバラエティステージなどを実施。MCは「今日好き」見届け人のNON STYLEの井上裕介、YouTuberのかす、女優の大友花恋、俳優の中川大輔が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】