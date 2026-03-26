

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61506.55 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61163.95 ボリンジャー:＋3σ(26週)

60798.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59429.51 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58652.22 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58095.76 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57352.47 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56505.86 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55275.42 25日移動平均線

55042.36 均衡表雲上限(日足)

55027.57 ボリンジャー:＋1σ(26週)

55010.60 均衡表基準線(日足)

55010.60 均衡表転換線(週足)

54359.50 13週移動平均線



53603.65 ★日経平均株価26日終値



53427.07 75日移動平均線

53329.43 均衡表雲下限(日足)

53288.83 6日移動平均線

53198.38 ボリンジャー:-1σ(25日)

52964.08 均衡表転換線(日足)

52213.14 ボリンジャー:-1σ(13週)

51959.37 26週移動平均線

51845.04 均衡表基準線(週足)

51121.33 ボリンジャー:-2σ(25日)

50066.78 ボリンジャー:-2σ(13週)

49044.29 ボリンジャー:-3σ(25日)

48891.18 ボリンジャー:-1σ(26週)

47920.43 ボリンジャー:-3σ(13週)

47484.50 200日移動平均線

45822.98 ボリンジャー:-2σ(26週)

42754.79 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 53.25(前日37.17)

ST.Slow(9日) 40.19(前日38.51)



ST.Fast(13週) 41.03(前日41.54)

ST.Slow(13週) 53.78(前日53.95)



［2026年3月26日］



株探ニュース

