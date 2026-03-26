　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61506.55　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61163.95　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
60798.58　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59429.51　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58652.22　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58095.76　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57352.47　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56505.86　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55275.42　　25日移動平均線
55042.36　　均衡表雲上限(日足)
55027.57　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
55010.60　　均衡表基準線(日足)
55010.60　　均衡表転換線(週足)
54359.50　　13週移動平均線

53603.65　　★日経平均株価26日終値

53427.07　　75日移動平均線
53329.43　　均衡表雲下限(日足)
53288.83　　6日移動平均線
53198.38　　ボリンジャー:-1σ(25日)
52964.08　　均衡表転換線(日足)
52213.14　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51959.37　　26週移動平均線
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51121.33　　ボリンジャー:-2σ(25日)
50066.78　　ボリンジャー:-2σ(13週)
49044.29　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48891.18　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47920.43　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47484.50　　200日移動平均線
45822.98　　ボリンジャー:-2σ(26週)
42754.79　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　53.25(前日37.17)
ST.Slow(9日)　　40.19(前日38.51)

ST.Fast(13週)　 41.03(前日41.54)
ST.Slow(13週)　 53.78(前日53.95)

［2026年3月26日］

株探ニュース