ます寿しもブラックラーメンも！おいしすぎる富山グルメ8選！現地の声をもとに外せない楽しみ方を紹介
ごはんがおいしいことで有名な富山県。せっかくの旅行は思い切り楽しみたい！富山のグルメを余すことなく味わうべく、鉄板グルメを選抜＆現地の魅力を知り尽くしている富山県観光振興室にインタビュー！これを読めば、富山旅が120%楽しめるはずだ。
【写真】ホタルイカ
■富山に行ったら絶対食べて！鉄板の富山グルメ8選
■1．富山湾鮨
「天然のいけす」と呼ばれる富山湾でとれた、新鮮なネタを堪能できるのが富山湾鮨だ。県内各地の寿司店で提供されており、その時期に一番おいしい地魚を味わえる。
■2．富山ブラックラーメン
パンチの効いた真っ黒なスープが特徴の富山ブラックラーメン。もともとは働く人たちの塩分補給のために作られた歴史があり、濃厚な醤油のコクと黒コショウの刺激がクセになる一杯だ。
■3．シロエビ料理
「富山湾の宝石」と称されるシロエビ。上品な甘みが特徴で、刺身はもちろん、サクサクの「シロエビのかき揚げ」や、贅沢に盛り付けられた「シロエビ丼」も外せない。
■4．寒ブリ料理
冬の富山を代表する味覚といえば寒ブリだ。特に氷見の寒ブリは全国的に有名で、脂ののった刺身や、出汁にくぐらせて味わう「ブリしゃぶ」は至福のひとときを約束してくれる。
■5．ホタルイカ料理
春の訪れを告げるホタルイカも富山ならではの味。ぷりぷりの食感がたまらない「酢味噌和え」や、旨味が凝縮された「沖漬け」、香ばしい「天ぷら」など、バリエーションも豊富だ。
■6．ます寿し
富山の土産として定番のます寿し。笹の葉の香りと、ほどよく脂ののったマスのピンク色、そして酢飯のバランスが絶妙だ。店によって味付けやマスの厚みが異なるので、食べ比べもおすすめ。
■7．氷見のうどん
手延べならではの強いコシと、なめらかな喉ごしが特徴の氷見のうどん。冷たく締めてツルリといただくのはもちろん、温かいつゆで楽しむのもよい。
■8．富山の地酒
立山連峰からの清らかな水と、おいしい米で作られる富山の地酒。キリッとした辛口から芳醇なものまでそろっており、富山の海の幸との相性は抜群だ。
■富山県観光振興室へのQ＆A
Q1：富山湾の海の幸はなぜおいしいのですか？
富山湾は高低差4000メートルのダイナミックな地形が特徴的で、立山連峰の雪解け水が栄養を運び、水の循環によって豊かな漁場が育まれます。さらに漁場が港に近く、鮮度抜群の海の幸が味わえるのも、富山湾の魅力です。
Q2：富山ブラックラーメンは、おかずとしてごはんと一緒に食べるものですか？
富山ブラックラーメンの塩味の強いスープは、ご飯との相性も抜群で、一緒に味わうのもおすすめです。ご飯とセットで提供しているお店も多く、ラーメンとご飯を一緒に楽しむ方もよく見られます。
Q3：ます寿しのお店がたくさんあって迷うのですが、自分好みのお店を見つけるコツはありますか？
ます寿しは店ごとに味や個性が異なります。酢の強さや塩加減、ますの厚み、押しの強さなどが違うため、いろんなます寿しを食べ比べてみるのがおすすめです。
Q4：富山の魚を楽しみたいとき、どの時期に何を目指して行くのがよいでしょうか？
富山湾は季節ごとに旬の魚が変わるのが魅力で、春は産卵期で身が太ったホタルイカ、初夏からはシロエビ 、秋からはベニズワイガニ、冬は脂ののった寒ブリが有名です。約500種類もの魚が生息する豊かな海で、訪れる季節ごとに違う味覚が楽しめます。
Q5：地元の人がこっそり教える、お酒のアテに最高な「隠れた名物」を教えてください！
駅弁でも人気の「ます寿し」をはじめ、ホタルイカの沖漬けやかまぼこ、ブラックラーメンなどがおすすめです。ほかにも、氷見うどんやとろろ昆布なども人気があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】ホタルイカ
■富山に行ったら絶対食べて！鉄板の富山グルメ8選
■1．富山湾鮨
「天然のいけす」と呼ばれる富山湾でとれた、新鮮なネタを堪能できるのが富山湾鮨だ。県内各地の寿司店で提供されており、その時期に一番おいしい地魚を味わえる。
■2．富山ブラックラーメン
パンチの効いた真っ黒なスープが特徴の富山ブラックラーメン。もともとは働く人たちの塩分補給のために作られた歴史があり、濃厚な醤油のコクと黒コショウの刺激がクセになる一杯だ。
■3．シロエビ料理
「富山湾の宝石」と称されるシロエビ。上品な甘みが特徴で、刺身はもちろん、サクサクの「シロエビのかき揚げ」や、贅沢に盛り付けられた「シロエビ丼」も外せない。
■4．寒ブリ料理
冬の富山を代表する味覚といえば寒ブリだ。特に氷見の寒ブリは全国的に有名で、脂ののった刺身や、出汁にくぐらせて味わう「ブリしゃぶ」は至福のひとときを約束してくれる。
■5．ホタルイカ料理
春の訪れを告げるホタルイカも富山ならではの味。ぷりぷりの食感がたまらない「酢味噌和え」や、旨味が凝縮された「沖漬け」、香ばしい「天ぷら」など、バリエーションも豊富だ。
■6．ます寿し
富山の土産として定番のます寿し。笹の葉の香りと、ほどよく脂ののったマスのピンク色、そして酢飯のバランスが絶妙だ。店によって味付けやマスの厚みが異なるので、食べ比べもおすすめ。
■7．氷見のうどん
手延べならではの強いコシと、なめらかな喉ごしが特徴の氷見のうどん。冷たく締めてツルリといただくのはもちろん、温かいつゆで楽しむのもよい。
■8．富山の地酒
立山連峰からの清らかな水と、おいしい米で作られる富山の地酒。キリッとした辛口から芳醇なものまでそろっており、富山の海の幸との相性は抜群だ。
■富山県観光振興室へのQ＆A
Q1：富山湾の海の幸はなぜおいしいのですか？
富山湾は高低差4000メートルのダイナミックな地形が特徴的で、立山連峰の雪解け水が栄養を運び、水の循環によって豊かな漁場が育まれます。さらに漁場が港に近く、鮮度抜群の海の幸が味わえるのも、富山湾の魅力です。
Q2：富山ブラックラーメンは、おかずとしてごはんと一緒に食べるものですか？
富山ブラックラーメンの塩味の強いスープは、ご飯との相性も抜群で、一緒に味わうのもおすすめです。ご飯とセットで提供しているお店も多く、ラーメンとご飯を一緒に楽しむ方もよく見られます。
Q3：ます寿しのお店がたくさんあって迷うのですが、自分好みのお店を見つけるコツはありますか？
ます寿しは店ごとに味や個性が異なります。酢の強さや塩加減、ますの厚み、押しの強さなどが違うため、いろんなます寿しを食べ比べてみるのがおすすめです。
Q4：富山の魚を楽しみたいとき、どの時期に何を目指して行くのがよいでしょうか？
富山湾は季節ごとに旬の魚が変わるのが魅力で、春は産卵期で身が太ったホタルイカ、初夏からはシロエビ 、秋からはベニズワイガニ、冬は脂ののった寒ブリが有名です。約500種類もの魚が生息する豊かな海で、訪れる季節ごとに違う味覚が楽しめます。
Q5：地元の人がこっそり教える、お酒のアテに最高な「隠れた名物」を教えてください！
駅弁でも人気の「ます寿し」をはじめ、ホタルイカの沖漬けやかまぼこ、ブラックラーメンなどがおすすめです。ほかにも、氷見うどんやとろろ昆布なども人気があります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。