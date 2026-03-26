平野ノラ、戦っていた瞬間に思いを馳せつつ子育ての幸せ実感
お笑いタレントの平野ノラが24日までにオフィシャルブログを更新。５歳の長女・バブ子と過ごした休日を振り返り、子育てへの思いを明かした。
この日、「ドラえもんからの出会い」と題してブログを更新した平野は、映画鑑賞後の出来事を回想。普段は空いているという六本木ヒルズの映画館が混雑していたことに触れ、ドラえもんのオブジェを見つめる娘の後ろ姿とともに「ドラえもんの映画上映中だったからなのね」と理由を明かした。
館内には学生同士や仲睦まじい男女の姿も多く見られたといい、「数年後いつか娘もあんな風に友達とか、すきぴと来るのかな？」と将来に思いを巡らせた。
一方で、「子どもなんて全く考えていなかった数年前まで ここテレビ朝日で仕事だけしかせず、戦っていた瞬間も思い出したりもして」と過去の自分を振り返りつつ、 「子育ては自分だけじゃないから大変なんだけど、今は全てが穏やかにバランス良く、幸せな時間を過ごしている」「これも全て娘のお陰です」と母としての現在の心境をつづった。
その後は公園で遊ぶ中、娘の保育園の友人と偶然再会。「一緒に遊んでやっぴー」と楽しげな様子を明かし、保護者同士の交流もあったという。帰り道では書店に立ち寄り絵本を購入し「たのぴー１日でした」と充実した一日を報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な１日」「子供がいると大変だし自由もないけど、こんな貴重な経験はもうできないと思うと、毎日大切にしたいですよね」「子育ては、あっという間」「毎日が、バブ子ちゃんとのかけがえのない日々」「疲れてヘトヘトの日もあると思いますが、可能な限りバブ子ちゃんのオーダーに応えてあげてくださいね」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、「ドラえもんからの出会い」と題してブログを更新した平野は、映画鑑賞後の出来事を回想。普段は空いているという六本木ヒルズの映画館が混雑していたことに触れ、ドラえもんのオブジェを見つめる娘の後ろ姿とともに「ドラえもんの映画上映中だったからなのね」と理由を明かした。
一方で、「子どもなんて全く考えていなかった数年前まで ここテレビ朝日で仕事だけしかせず、戦っていた瞬間も思い出したりもして」と過去の自分を振り返りつつ、 「子育ては自分だけじゃないから大変なんだけど、今は全てが穏やかにバランス良く、幸せな時間を過ごしている」「これも全て娘のお陰です」と母としての現在の心境をつづった。
その後は公園で遊ぶ中、娘の保育園の友人と偶然再会。「一緒に遊んでやっぴー」と楽しげな様子を明かし、保護者同士の交流もあったという。帰り道では書店に立ち寄り絵本を購入し「たのぴー１日でした」と充実した一日を報告し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵な１日」「子供がいると大変だし自由もないけど、こんな貴重な経験はもうできないと思うと、毎日大切にしたいですよね」「子育ては、あっという間」「毎日が、バブ子ちゃんとのかけがえのない日々」「疲れてヘトヘトの日もあると思いますが、可能な限りバブ子ちゃんのオーダーに応えてあげてくださいね」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。