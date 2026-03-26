大谷翔平率いるドジャース最大のライバル！ダルビッシュ有×松井裕樹！パドレスを支える日本人投手たちの役割と注目ポイント

サンディエゴ・パドレスはどんなチーム？

サンディエゴ・パドレスは、1969年創設のナショナルリーグ西地区に所属する球団だ。



同地区には大谷翔平が所属するドジャースもおり、近年は激しい優勝争いを繰り広げている。

地区優勝はこれまでに5回（1984年、1996年、1998年、2005年、2006年）を記録している。



リーグ優勝は2回（1984年、1998年）で、ワールドシリーズ制覇はまだ達成していない。

近年は大型補強や若手育成が進み、常にポストシーズン進出を狙える戦力を整えている。



ドジャースのライバルとして存在感を高めているチームといえるだろう。

パドレスに所属する日本人選手

パドレスでは、近年日本人投手がチームの柱として起用され、注目度が高まっている。

ここでは、パドレスで活躍する日本人選手を紹介しよう。

ダルビッシュ有

ダルビッシュ有は、パドレスの先発ローテーションを支えるエース格の投手だ。

多彩な変化球と高い制球力を武器に、メジャー屈指の打者とも互角に渡り合っている。

移籍後は安定した投球を続け、ポストシーズン進出を目指すチームに欠かせない存在といえるだろう。

豊富な経験を持つベテランとして、若手投手の手本となる役割も担っている。

登板日は日本のファンからも大きな注目を集める。

松井裕樹

松井裕樹は2024年にパドレスへ加入し、救援投手として起用されている。

日本時代に培ったスライダーと奪三振能力を武器に、終盤の重要な場面でマウンドに上がるケースが増えている。

メジャー特有の打者に対応するための調整を重ね、徐々に信頼を得ている。

ダルビッシュとあわせてブルペンを支える存在として、今後の活躍が期待される投手だ。

登板機会が多いことから視聴ニーズも高い選手といえるだろう。