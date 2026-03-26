「オシャレも体型カバーも諦めたくない」→【ハニーズ】へ！ 40・50代に似合う「優秀ベスト」

体型はカバーしたいけど、おしゃれもしっかり楽しみたい。そんな大人世代の気分に応えてくれるアイテムを探すなら、【ハニーズ】やその一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のベストをチェック。手持ちのアイテムに重ねるだけでコーデがグッと新鮮になり、気になる部分をさりげなくカバーできそうなのも魅力です。オンオフ着回せそうな上品ニットベストや、プラスワンでコーデを格上げできそうなレースデザインなど、幅広くラインナップ。今回は、40・50代がデイリーに取り入れやすそうな「優秀ベスト」をピックアップしました。

オンオフ活躍するシンプルニットベスト

【GLACIER lusso】「ニットベスト」\3,980（税込）

ベーシックで着回しやすいニットベストは、大人のワードローブにスタンバイしておきたいアイテム。こちらのニットベストは「ゆったりした幅と腰にかかる丈感」（公式オンラインストアより）で、気になる体型をさりげなくカバーしてくれそう。サイドのスリットと前後に差をつけたヘムデザインで、シンプルな中にもこなれ感を演出。シャツやブラウスに重ねればオフィスコーデに、ロンTやシアートップスを仕込めば休日スタイルにもOK。ニットなのに洗濯機洗い可能だから、ヘビロテできそうです。