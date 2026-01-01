ユニクロの「ヒートテック」に代表される冬の保温肌着はどれくらいの頻度で買い換えればいいのか。ライターの南充浩さんは「着用や洗濯を繰り返すと、生地に含まれるレーヨンやポリウレタンが劣化し、肌との密着感が悪くなって発熱しにくくなる」という――。写真＝iStock.com／winhorse※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／winhorse■SNSで盛り上がった「ヒートテックの寿命」今季の冬の寒さは長期予報では「平年並み」とな