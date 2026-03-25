名古屋ビアガーデンの代名詞が今年も！

お待たせしましたマイアミ最新情報です

1963年創業の老舗ビアガーデン『ビアガーデンマイアミ名古屋栄店』が、4月7日(火)から今シーズンの営業をスタートします。

会場は昨年に引き続き、栄のランドマークでもある「名古屋三越栄店」の屋上。

開放感あふれる空間で食べ飲み放題はもちろん、ライブステージやエンターテインメントまで楽しめる名古屋の定番ビアガーデン！今シーズンの気になるポイントを徹底解説！

⇒予約はこちら

今年のポイントは？

①ビールも料理も100種類以上

自分で焼くBBQスタイル

最大の魅力は、100種類以上の食べ飲み放題メニュー。

ビールだけでも15種類以上という充実ぶり！

もちろんビール以外にもカクテルやサワーなどバラエティ豊かなラインナップも嬉しいですね。色々と飲み比べを楽しみながら、名古屋の夜を満喫できること間違いなし。

フードメニューのコンセプトは「MY STYLE TABLE BBQ」。

テーブルに設置されたマルチグリドルで食材を焼きながら楽しむスタイルで、焼き加減や味付けを自分好みに調整できるのが魅力です。

スパイスや調味料も豊富に用意されているので、色々と味変しながら楽しめるのもポイント。

おつまみや惣菜など、焼かなくても気軽に食べられるメニューも揃っています。

②新登場！

自由に作れるタコス＆サラダバー

今年の注目は、新しく登場したサラダ＆タコスバー。

「タコスは自由だ！」をテーマに、野菜や肉、ソースなどを自由に組み合わせて自分だけのオリジナルタコスを作ることができます。

スパイシーなタコスはビールとの相性も抜群です！

好きな具材を選んで作る楽しさもあり、食のエンターテインメントとして人気になりそうですね。

③毎日開催のステージイベント

もうひとつの「マイアミ」の魅力が、毎日開催されるステージイベント。

専属アイドルユニット「マイちゃんアミちゃん」をはじめ、様々なアーティストが出演し、会場を盛り上げます。

ビアガーデンで食事を楽しみながらライブも見られるという、ちょっと特別な夜を過ごせるのが「マイアミ」ならでは。

食べるだけでは終わらないビアガーデンとして、長年多くのファンに愛されています。

④豪快なトマホークステーキに

贅沢なコースも登場

通常の食べ飲み放題コースに加えて、今年はグレードアップコースも充実。

牛タンプレート付きや黒毛和牛リブロース付きなど、ちょっと贅沢な食事を楽しめるコースも用意されています。

さらに、グループでシェアして堪能したい1kgオーバーのトマホークステーキも登場。

迫力満点の骨付きステーキは、グループでの食事やパーティ気分を盛り上げてくれるでしょう。

⑤雨の日も安心！

全天候型の屋上ビアガーデン

会場には開閉式のテントが設置されているので、雨の日でもご安心を。

屋上という開放感を楽しみながら、天候を気にせず予約できるのは嬉しいポイントです。

オープン記念キャンペーン

4月7日(火)から30日(木)まで期間限定のオープン記念キャンペーンも実施。

公式InstagramまたはLINEをフォローすると、コース料金が1,000円引きになります。

さらに期間中に来店した人には、後日使える「1,000円分のグレードアップクーポン」もプレゼント。

このクーポンは、牛タンプレート付きコース以上で利用できる割引クーポンで、コース料金から1,000円引きとなります。贅沢なコースを少しお得に楽しめる特典です。

まとめとメニュー例

名古屋・栄のど真ん中で

開放感たっぷり屋上ビアガーデン

仕事帰りの一杯や仲間との飲み会、週末の昼飲みなど、様々なシーンで楽しめそうです。

名古屋の夏の風物詩を、今年も味わってみてはいかがでしょうか。

⇒予約はこちら

【コース】

●スタンダードコース

ディナー5,800円・ランチ5,000円

●プライベートスペース

6,500円

※小学生1,500円 ※未就学児無料)

●牛タンプレート付きコース

スタンダードコース+1,000円

●黒毛和牛リブロース付きコース

スタンダードコース+2,000円

●マイアミプレミアムコース

スタンダードコース+4,000円

※5/11～期間限定(2日前まで要予約)

【オプション】

豪快 1kgオーバー!トマホークステーキ

+15,000円(2日前まで要予約)

※延長料金は1名30分500円。

店舗名：ビアガーデンマイアミ名古屋栄店

住所：名古屋市中区栄3-5-1名古屋三越栄店屋上

営業時間：平日16:00～22:30、土日祝12:00～22:30

定休日：期間中は無休

公式サイト：https://www.mai-ami.jp/