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結婚相談所のZWEI公式YouTubeチャンネルが「【結婚相談所の面談をのぞき見】2025年上半期成婚数トップ！人に寄り添う期待のルーキー」と題した動画を公開。入社1年半で成婚数1位を獲得したカウンセラー・小山さんの仕事に密着し、婚活に励む会員たちのリアルな悩みや、プロポーズ成功に向けた手厚いサポートの裏側を明かした。



動画の主人公は、婚活カウンセラーの小山さん。以前は飲食業で10年間接客業に従事していたが、「人の幸せに携わりたい」との思いから現職に転職。その親身な姿勢で、2025年上半期（1月～5月）に成婚数1位という目覚ましい実績を上げている。



動画では、小山さんが担当する会員との実際の面談の様子が紹介された。プロポーズを間近に控えた40代後半の男性とのリモート面談では、男性から親への挨拶のタイミングについて相談が寄せられる。小山さんは、基本的な流れを説明しつつ、相手の女性を担当するカウンセラーと連携し、「夜景の見える場所で、指輪の代わりに花束がほしい」という女性側の具体的な希望を伝えるファインプレーを見せた。出会いからプロポーズまで、カウンセラーが二人三脚でサポートする様子がうかがえる。



続いて、入会したばかりの20代後半女性との対面面談。女性は「私を結婚させてください」と切実な思いを口にし、結婚相談所に対するいくつかの不安を吐露した。まず、「入会者の年齢層が高いのでは」という懸念には、小山さんは「20代前半の方もいらっしゃいます」と回答。さらに、「恋愛経験ゼロの人が多いのでは？」という不安に対しては、「恋愛経験ゼロの人もいらっしゃいます」と正直に認めつつも、仕事や勉強に集中していた結果であり「逆に先入観がなく、スポンジのように吸収力がある」とポジティブな側面を解説した。



最後に、短期間での結婚への不安や離婚率についての質問が飛ぶと、小山さんは「恋愛結婚の離婚理由は『こんなはずじゃなかった』という価値観のズレが多い」と指摘。その上で、結婚相談所では短期間に互いの価値観を深く話し合うため、「正直いうと恋愛結婚より離婚率が低いと言われている」と説明し、女性の不安を解消した。



動画の最後で、小山さんは「婚活はしんどいことやつらいことも続く」と語る。しかし、そうした困難に「寄り添っていくのがカウンセラーの仕事」と述べ、会員と共にゴールを目指す強い意志を示した。会員一人ひとりの不安に真摯に向き合う彼女の姿は、多くの婚活者に勇気を与えるだろう。