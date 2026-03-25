お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（49）が25日に自身のX（旧ツイッター）を更新。大物との遭遇を報告した。

「偶然でさ。今日から広島に旅行に行くんだけど、朝、近所のサウナに行ったのよ」と書き出した真栄田。「そしたら、サウナに1人男性がいたんだけど、見たらさ、なんと広島の大スター吉川晃司さんでさ」とつづって、歌手・吉川晃司と遭遇したことを明かした。

「2人きりよ。ドキドキよ」と緊張したものの「めっちゃ優しくてさ、俺が話かけて広島旅行いくと伝えたら、広島の観光スポットとか歴史を教えてくれてさ。まさにサンクスモニカよ」と感謝。「いや〜かっこよかったなと、サウナ出てウィキペディアで年齢を調べちゃったら、なんと60歳！マジか！？」と記した。

「凄いよ。なんでビックリしたかって、サウナで見た吉川さんの体を思い出したらさ、60歳だけど、以前CMされてたのを意識されてか、腹筋が『チョコモナカジャンボ』だったのよ」と説明。「新幹線でチョコモナカジャンボ頂きます」とユーモアを添えた。

ファンからは「なれるモノなら皆…あんな還暦になりたいよ」「奇跡の出会い」「羨ましすぎます」「凄すぎる」「サイコーじゃないですか！」などのコメントが寄せられた。