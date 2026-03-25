『マツケンサンバ』アニメ化で今夏に配信 「マツケンアニメ」始動
俳優・松平健の代表的イメージである「マツケンサンバ」をモチーフにしたキャラクターIPをアニメーションとして展開する新規YouTubeアニメプロジェクト「マツケンアニメ」が始動した。プロジェクトは、2026年3月28日に開幕する「AnimeJapan 2026」のタツノコプロブースにてプロモーション動画を初公開し、YouTubeでの配信は、2026年夏の開始を予定している。
【画像】キラキラ感がすごい…松平健が登場した『ちゃお』
「マツケンアニメ」は、これまで幅広い世代に親しまれてきた松平のイメージを、現代的なキャラクターIPとして再構築し、YouTubeを主軸としたアニメーションコンテンツとして展開するプロジェクト。
制作される作品はショートアニメを中心とし、現代社会を生きる人々が日常の中で感じる“もやもや”をテーマに、勧善懲悪のストーリー構造を通じて描く、明るく前向きなエンターテインメントを目指す。親しみやすさと痛快さを併せ持つ世界観により、幅広い視聴者層との接点創出を図る狙いがある。
■制作体制
製作：マツケンアニメ制作委員会
（株式会社博報堂プロダクツ、株式会社三喜プロモーション、株式会社カヤックアキバスタジオ、株式会社タツノコプロ、株式会社トーハン、株式会社博報堂キャスティング＆エンタテインメント）
【画像】キラキラ感がすごい…松平健が登場した『ちゃお』
「マツケンアニメ」は、これまで幅広い世代に親しまれてきた松平のイメージを、現代的なキャラクターIPとして再構築し、YouTubeを主軸としたアニメーションコンテンツとして展開するプロジェクト。
■制作体制
製作：マツケンアニメ制作委員会
（株式会社博報堂プロダクツ、株式会社三喜プロモーション、株式会社カヤックアキバスタジオ、株式会社タツノコプロ、株式会社トーハン、株式会社博報堂キャスティング＆エンタテインメント）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優