片岡愛之助、永尾柚乃のしっかりぶりに驚き＆笑顔の舞台裏オフショ
歌舞伎俳優の片岡愛之助が24日、オフィシャルブログを更新。舞台を観劇に訪れた子役の永尾柚乃やアニメ『ルパン三世』でルパンの声優を務める栗田貫一との交流を明かした。
現在、片岡は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「日々」と題してブログを更新した愛之助は、「昨日はZIPの企画で記者会見に来てくれた永尾柚乃ちゃんが観に来て下さいました」と報告。「しっかりし過ぎてて、びっくりです」とその印象をつづりつつ、華やかな舞台衣装姿の共演者らとともに笑顔を見せる永尾との３ショットを公開。
さらに、栗田も再び観劇に訪れたといい、「そして二度目の栗田貫一さんも」と紹介。「栗田さん有難う御座いました」と感謝の言葉をつづった。
最後は「本日も二回公演楽しんできまぁす」と締めくくり、日々の舞台に向き合う意気込みを見せた。
この投稿にファンから「ルパン３世自体にはあまり詳しくない２人ですが、とにかく面白かったと喜んで帰宅しました。ありがとうございました！！」「最後までご無事に、そして素晴らしい千穐楽を お迎えになられますよう、お祈りしています」などの声が寄せられている。
現在、片岡は歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で流白浪燦星（ルパン三世）、石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「日々」と題してブログを更新した愛之助は、「昨日はZIPの企画で記者会見に来てくれた永尾柚乃ちゃんが観に来て下さいました」と報告。「しっかりし過ぎてて、びっくりです」とその印象をつづりつつ、華やかな舞台衣装姿の共演者らとともに笑顔を見せる永尾との３ショットを公開。
最後は「本日も二回公演楽しんできまぁす」と締めくくり、日々の舞台に向き合う意気込みを見せた。
この投稿にファンから「ルパン３世自体にはあまり詳しくない２人ですが、とにかく面白かったと喜んで帰宅しました。ありがとうございました！！」「最後までご無事に、そして素晴らしい千穐楽を お迎えになられますよう、お祈りしています」などの声が寄せられている。