フリーアナウンサー・神田愛花が披露した珍妙ポーズが話題になっている。3月24日、神田は自身のInstagramを更新。

《1枚目は、立派な松を支える土台を再現 他は、だんだん近づいて来る私です》

と投稿。白のボトムスにデイジーダックがプリントされたピンクのスウェットフーディにショルダーバッグ姿で、松林の中で両足を開き、両手をあげ、何かを支えるような珍妙なポーズを披露した。

どうやら、京都市の今宮神社の参道にある1637年創業の老舗和菓子店「あぶり餅 本家 かざりや」を訪れたようだ。

コメント欄にはファンからは《変なポーズ》《いつも明るく元気なところとたまにボケる所が素敵で応援してます！》などとほっこりする声が寄せられている。

また、夫のバナナマン日村勇紀を思い出したファンもおり、《旦那様に似てますね》という声も出ている。

神田は2003年から2012年まで、NHKのアナウンサーとして活動していた。NHK退局後は、フリーアナウンサーとして、天然なキャラクターを活かしてバラエティ番組で人気を博している。現在は昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で、お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑、岩井勇気とともにMCを務めている。

日村とは2018年4月に結婚しているが、「夫婦で似てきている」という指摘はたびたび上がってきていた。

芸能担当記者が言う。

「2024年6月に放送された『ぽかぽか』で、夫婦の顔が似てくるといった話題になった際、MCの澤部さんから『神田さんもたまに言われていますよね』と指摘されたことがありました。

神田さんはSNSなどでも指摘されることがあると明かしながら、夫の日村さんをかっこいいと思っているので、似てると言われると『うれしい」と話し、笑いを呼んでいました」

“日村化” が加速している神田だが、夫婦の仲のよさを象徴しているのかもしれない。