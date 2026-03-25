クリスピー・クリーム・ドーナツ、「スーパーマリオ」新作映画とコラボ ヨッシーのタマゴやハテナブロックがモチーフに
【モデルプレス＝2026/03/25】クリスピー・クリーム・ドーナツは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）とコラボレーションし、映画の世界をコンセプトとしたドーナツ4種を、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、2026年4月8日（水）から期間限定で販売する。
【写真】クリスピー×マリオ、コラボ限定バッグや店内装飾も
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、任天堂とイルミネーションが贈る、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品。クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンの日本上陸20周年を記念し、この世界中で愛され続けるエンターテインメント作品とコラボレーション。映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツのほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験を届ける。
今回登場するコラボドーナツは、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種に加えて、「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
マリオをイメージした“マリオカラー”が特徴の「マリオ ストロベリー」は、ドーナツに赤いストロベリーアイシングをかけ、マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーをトッピング。仕上げにトレードマークである帽子をピックであしらった。
「ヨッシー カスタード エッグ」は、ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、楕円の緑色のプレートチョコをのせて、ヨッシーのタマゴをイメージ。中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームを入れた。
「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」は、映画の重要キャラクターであるチコを主役に表現した特別な一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを上から散りばめ、カラフルなチコのモナカをのせた。
そして「ハテナブロック ボックス （1個）」は、本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが1つ入っている、特別なボックスで登場。カスタード風味コーティングのドーナツに“アイテム”のピックがランダムでついてくる。“アイテム”は「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けも楽しめる。
なおコラボレーションを記念し、コラボドーナツ3種に加え定番人気の「オリジナル・グレーズド」「ダブル チョコ クランチ」を詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」が登場。映画の世界を描いた限定デザインのボックスにて提供し、購入者には限定デザインのステッカーをランダムで1枚プレゼント。さらに映画コラボデザインのエコバッグを4,000枚限定で販売する。
また、コラボレーション期間中は、「渋谷シネタワー店」で映画の世界を体験できる内装を施す。マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパjr．など、映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出するほか、映画の世界を表現した特別なフォトスポットも設置する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】クリスピー×マリオ、コラボ限定バッグや店内装飾も
◆クリスピー日本上陸20周年で『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』とコラボ
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、任天堂とイルミネーションが贈る、スーパーマリオブラザーズの世界を基にしたアニメーション映画で、2023年に公開され全世界で13億ドル以上の興行収入を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く作品。クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンの日本上陸20周年を記念し、この世界中で愛され続けるエンターテインメント作品とコラボレーション。映画の“冒険の世界”を表現したコラボレーションドーナツのほか、「食べて・見て・集めて」楽しめるさまざまな体験を届ける。
◆コラボドーナツ4種
今回登場するコラボドーナツは、マリオ・ヨッシー・チコをモチーフにした3種に加えて、「ハテナブロック」をモチーフにしたドーナツの計4種。
マリオをイメージした“マリオカラー”が特徴の「マリオ ストロベリー」は、ドーナツに赤いストロベリーアイシングをかけ、マリオの衣装をイメージした赤と青のスプリンクルと、映画のギャラクシー感を表現した小さな星型のシュガースプレーをトッピング。仕上げにトレードマークである帽子をピックであしらった。
「ヨッシー カスタード エッグ」は、ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上に、楕円の緑色のプレートチョコをのせて、ヨッシーのタマゴをイメージ。中には北海道産ミルク入りのカスタードクリームを入れた。
「チコ & ブルーベリー ギャラクシー」は、映画の重要キャラクターであるチコを主役に表現した特別な一品。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツの上から、ピンクのストロベリーコーティングと黄色のプリン風味コーティングで銀河の不思議な世界を表現し、その上から宇宙に見立てたブルーベリーのジューシーなナパージュをコーティング。きらめく星の輝きをイメージした銀色のアラザンを上から散りばめ、カラフルなチコのモナカをのせた。
そして「ハテナブロック ボックス （1個）」は、本物の「ハテナブロック」のようなデザインの正方形のボックスにドーナツが1つ入っている、特別なボックスで登場。カスタード風味コーティングのドーナツに“アイテム”のピックがランダムでついてくる。“アイテム”は「ヨッシーのタマゴ」「スーパーキノコ」「ファイアフラワー」「アイスフラワー」「アカこうら」の5種類あり、ボックスを開けるまで中身がわからない、ワクワク感あふれる仕掛けも楽しめる。
なおコラボレーションを記念し、コラボドーナツ3種に加え定番人気の「オリジナル・グレーズド」「ダブル チョコ クランチ」を詰め合わせた「ギャラクシー ダズン ハーフ（6個）」が登場。映画の世界を描いた限定デザインのボックスにて提供し、購入者には限定デザインのステッカーをランダムで1枚プレゼント。さらに映画コラボデザインのエコバッグを4,000枚限定で販売する。
◆渋谷シネタワー店で映画の特別装飾
また、コラボレーション期間中は、「渋谷シネタワー店」で映画の世界を体験できる内装を施す。マリオやヨッシーだけでなく、ピーチ姫やキノピオ、クッパjr．など、映画に登場するさまざまなキャラクターたちが描かれた装飾で店内を賑やかに演出するほか、映画の世界を表現した特別なフォトスポットも設置する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】