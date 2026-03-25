ケイティケイ <3035> [東証Ｓ] が3月25日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益を従来予想の2.2億円→3億円(前年同期は2.1億円)に37.3％上方修正し、増益率が0.9％増→38.5％増に拡大し、5期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の5.5億円→6億円(前期は5.1億円)に9.1％上方修正し、増益率が6.8％増→16.5％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



同時に、今期の上期配当を従来計画の9円→10円に増額し、下期配当も従来計画の9円→10円に増額修正した。年間配当は20円(前期は17円)となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

(連結)業績予想修正の理由当中間連結会計期間につきましては、主力事業における自社製品拡販が当初想定を上回って推移したこと、好調なPC販売がITソリューション事業を牽引したことにより、利益面が前回予想を上回る見込みとなりました。通期につきましても、上記の業績動向に加え、投資有価証券売却益が特別利益に計上される見込みであることから、前回予想を修正するものであります。(個別)業績予想修正の理由個別業績につきましても、連結業績と同様の理由により、前回予想を修正するものであります。（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。



当社は、株主の皆様への安定的かつ継続的な利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。この方針のもと、中間期及び通期の業績動向を総合的に勘案した結果、2026年8月期の配当予想につきまして、前回予想を修正することといたしました。

