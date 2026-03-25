反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演による＜青春回収ヒューマンコメディ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の最終話が3月25日に放送される。

【写真】UFOから降りてきたマチルダだが…

脚本を手掛ける古沢良太さんは『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』などのヒット作で知られる。

吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介は、見た目も性格もバラバラな凸凹３人組。中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中だった彼らも、今や51歳。三者三様に人生に行き詰まりを感じていた…。

そんなある日、「丹辺市の建設現場から人骨発見」のニュースが。少年時代を過ごした町の名前に心がザワついた紀介。２人に連絡し、37年ぶりに３人が再会して――。人生の迷子たちが、もう一度“青春の輝き”を取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディ。

主題歌はBialystocks『Everyday』。

＊以下、3月25日放送回のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

吉井雄太（反町隆史）は、罪をすべて認めて加賀見六郎（高田純次）の汚職についても打ち明けると決意し、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）、西野白馬（福本莉子）は、自分の生活に影響が及ぶことを覚悟の上でそれを了承する。

清々しい気持ちで、丹辺市の高台でラムネを飲む一同。その時、ＵFＯが現れ、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）が降りてきた！

マチルダは「消した記憶を戻してあげる」と言うと雄太たちの頭に手をかざす。一同が目を開けると、ＵFＯもマチルダも消えていた…。

記憶を取り戻した雄太たち。雄太の胸に引っかかり続けてきた「マチルダがいなくなったのは自分たちのせいなのか？」という疑念。

その思いは、兄・健人（松村雄基）との過去にも深く結びついていた。逃げ続けてきた後悔と、向き合うべき“過去”。兄弟が選ぶ道は、果たして。この選択の先に待つ彼らの未来とは―。

脅しをかける加賀見

一方で、雄太は保管していたマチルダの骨とボールペンを、白馬が働くカフェに持っていく。

鶴見は実行犯である多胡秀明だけでも逮捕するべく、単独で捜査するという。しばらく骨を保管しておいてほしいと三人に頼み、店を後にした鶴見。しかし、その後、紀介の口から思いもよらない言葉が飛び出して！



（『ラムネモンキー』／(c)フジテレビ）

そして、雄太たちは“マチルダとの約束”を果たすべく、再び高台へと向かうのだった―。