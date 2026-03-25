らいおんくんのバーガーがかわいすぎる！「たべっ子どうぶつLAND CAFE」話題メニューを推し活経済評論家・横川楓がレポート
多彩な動物がかたどられたビスケットでおなじみの、1978年に発売されたロングセラー商品「たべっ子どうぶつ」。同商品をテーマにした限定メニューが味わえる「たべっ子どうぶつLAND CAFE」が、東京・愛知・大阪の3会場で開催中だ。大阪・天王寺会場と愛知・名古屋会場は2026年3月29日(日)まで、東京・渋谷会場は4月5日(日)まで。
【写真】「たべっ子どうぶつLAND CAFE」のメニューを見る
今回は渋谷会場の模様を、推し活経済評論家の横川楓さんが実食レビュー！メニューの数々を紹介してもらった。
■食べるのがもったいない!?らいおんくんバーガーやビスケット柄クレープを実食
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は「たべっ子どうぶつLAND CAFE」に行ってまいりました！「たべっ子どうぶつLAND」の大人気メニューや心温まる地域限定メニューなど、かわいいがいっぱいな今回のカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
「たべっ子どうぶつ」といえば、“親子のコミュニケーションビスケット”として、学びながらおいしく食べてもらうことを目指したビスケットです。「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。
2025年には3DCGアニメーション映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』も公開され、多様な楽しみ方で幅広い年齢層から支持されています。私も子どものころからビスケットが大好きでしたし、映画も観に行ったほどの「たべっ子どうぶつ」ファンの1人です！
現在開催中のたべっ子どうぶつLAND CAFEは、そんなたべっ子どうぶつの世界観が楽しめる、累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベントです。今回のカフェでは2025年に開催されたイベント「たべっ子どうぶつLAND」で大人気だったメニューも展開されています。
「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート らいおんくん〈オリジナルソース〉」(1980円)は、2025年の「たべっ子どうぶつLAND」で好評だったハンバーガーに、ミネストローネ、ポテト、サラダを添えたボリュームたっぷりのプレートメニューです！ハンバーガーは、らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの4種類あり、それぞれ味が異なります。らいおんくんのハンバーガーは、チーズも入ったしっかりとしたお味でとってもおいしかったです！
「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」(1580円)は、うさぎさんのバニラアイスがのったクレーププレート。キャラメル＆ホイップクリーム、ミックスベリー、はちみつバターの3種のソースがあり、いろいろなお味が楽しめるのがうれしいポイント。クレープ生地がビスケット柄になっていて、とってもフォトジェニックです。
「まんまるおかおのフルーツ・オレ」(980円)は、クリームがたっぷりのったミックスジュースです。うさぎさん、ねこさん、さるさんの3種類から選べます。さわやかな甘みで、フードやデザートとの相性もばっちりです！
「どうぶつさんのカラフルドリンク」(880円)は、かばさん、ぞうさん、わにさんから選ぶことができます。カラフルな見た目がとってもキュート！どうぶつごとに味が異なるので、どれにしようか悩んでしまいますね。ぞうさんはすっきりとした甘みのドリンクでした！
事前予約(660円/1名)のうえ、フード＆ドリンクメニューを注文すると「オリジナルラテアート風ステッカー(全1種)」が1枚もらえます。さらに、飲食またはグッズを2000円購入ごとに、『たべっ子どうぶつLAND』のフォトスポットで人気だったタペストリーをイメージした「実写4カットステッカー(ランダム全9種)」のプレゼントも！
どのどうぶつもかわいくて、いろいろなメニューを並べたくなること間違いなし！グッズの種類も豊富で、「たべっ子どうぶつ」ファンとしては見逃せません。キュートなどうぶつたちに囲まれながら、おいしいご飯を食べて、ワクワクいっぱいの時間を過ごしてくださいね！
(C)ギンビス
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■食べるのがもったいない!?らいおんくんバーガーやビスケット柄クレープを実食
こんにちは！推し活経済評論家の横川楓です。今回は「たべっ子どうぶつLAND CAFE」に行ってまいりました！「たべっ子どうぶつLAND」の大人気メニューや心温まる地域限定メニューなど、かわいいがいっぱいな今回のカフェの魅力をお伝えしたいと思います。
「たべっ子どうぶつ」といえば、“親子のコミュニケーションビスケット”として、学びながらおいしく食べてもらうことを目指したビスケットです。「たべっ子どうぶつ バター味」は46種類のどうぶつ型ビスケットに、英語でそれぞれのどうぶつ名が印字されています。
2025年には3DCGアニメーション映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』も公開され、多様な楽しみ方で幅広い年齢層から支持されています。私も子どものころからビスケットが大好きでしたし、映画も観に行ったほどの「たべっ子どうぶつ」ファンの1人です！
現在開催中のたべっ子どうぶつLAND CAFEは、そんなたべっ子どうぶつの世界観が楽しめる、累計来場者数32万人を突破した体験型屋内イベントです。今回のカフェでは2025年に開催されたイベント「たべっ子どうぶつLAND」で大人気だったメニューも展開されています。
「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート らいおんくん〈オリジナルソース〉」(1980円)は、2025年の「たべっ子どうぶつLAND」で好評だったハンバーガーに、ミネストローネ、ポテト、サラダを添えたボリュームたっぷりのプレートメニューです！ハンバーガーは、らいおんくん、さるさん、うさぎさん、ひよこさんの4種類あり、それぞれ味が異なります。らいおんくんのハンバーガーは、チーズも入ったしっかりとしたお味でとってもおいしかったです！
「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」(1580円)は、うさぎさんのバニラアイスがのったクレーププレート。キャラメル＆ホイップクリーム、ミックスベリー、はちみつバターの3種のソースがあり、いろいろなお味が楽しめるのがうれしいポイント。クレープ生地がビスケット柄になっていて、とってもフォトジェニックです。
「まんまるおかおのフルーツ・オレ」(980円)は、クリームがたっぷりのったミックスジュースです。うさぎさん、ねこさん、さるさんの3種類から選べます。さわやかな甘みで、フードやデザートとの相性もばっちりです！
「どうぶつさんのカラフルドリンク」(880円)は、かばさん、ぞうさん、わにさんから選ぶことができます。カラフルな見た目がとってもキュート！どうぶつごとに味が異なるので、どれにしようか悩んでしまいますね。ぞうさんはすっきりとした甘みのドリンクでした！
事前予約(660円/1名)のうえ、フード＆ドリンクメニューを注文すると「オリジナルラテアート風ステッカー(全1種)」が1枚もらえます。さらに、飲食またはグッズを2000円購入ごとに、『たべっ子どうぶつLAND』のフォトスポットで人気だったタペストリーをイメージした「実写4カットステッカー(ランダム全9種)」のプレゼントも！
どのどうぶつもかわいくて、いろいろなメニューを並べたくなること間違いなし！グッズの種類も豊富で、「たべっ子どうぶつ」ファンとしては見逃せません。キュートなどうぶつたちに囲まれながら、おいしいご飯を食べて、ワクワクいっぱいの時間を過ごしてくださいね！
(C)ギンビス
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