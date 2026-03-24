セットアップよりも「選択肢が多い」着回しに困らない「セットアップ的な」服の選び方







流行に流されないオーセンティックな組み合わせは、どんな変化も受け止めてくれるから。間違いないコンビネーションを軸に、自由に足したり組みかえたりしながら新たなスタイル設計を開始。







セパレートも見据えて「自分的セットアップ」

肩パッド入りのハンサムなボックスジャケットに、迫力を生むツータックのワイドパンツ。硬派な黒で統一した、マスキュリンな強さを貫くセットアップづかい。単体でもさまになる安心感があるから、新たな春服を受け止める対応力も十分。







羽織るだけでもさまになる「ボックスシルエット」



テーラードジャケット／サヴィル サヴィ 保温性も兼ねるウールジョーゼット素材を使用。なめらかな質感ながらハリもあり、凜としたキレイさを演出。小細工不要でハンサムなイメージを引き寄せる大き目の肩とえり。







「不満がない」端正な黒パンツ



ワイドパンツ／CINOH（モールド） ウールとポリエステルを混紡した、シワになりにくい縦落ち生地。腰まわりから脚にかけてのシルエットが美しく、さらには縦に伸びて見えるよう計算された巧妙な2タック。トップスをインしてももたつかないハイウエスト仕様。







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