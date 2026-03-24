11人組グローバルボーイズグループ「INI（アイエヌアイ）」の郄塚大夢（たかつか・ひろむ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」（毎月3週目 月曜〜木曜22:15頃〜）。3月17日（火）の放送では、この日にデジタルリリースされた郄塚のソロ楽曲「またどこかで」の制作背景や、楽曲提供を手掛けたマルシィ・吉田右京さんとのエピソードについて語りました。

INI 郄塚大夢

【初の楽曲提供‼️】



吉田右京がINI 眥預臾瓦気鵑

作詞作曲を手掛けた初の提供楽曲🎊

（@official__INI https://twitter.com/official__INI?ref_src=twsrc%5Etfw ）



「INI STUDIO」

2026.3.17(Tue) 0:00 Digital Release



『またどこかで』/ HIROMU(INI)



ぜひお聞きください🙌 pic.twitter.com/7FmOkszVws https://t.co/7FmOkszVws — マルシィ (@marcy0910) March 15, 2026 https://twitter.com/marcy0910/status/2033017593733541965?ref_src=twsrc%5Etfw

【#INI https://twitter.com/hashtag/INI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #眥預臾 https://twitter.com/hashtag/%E9%AB%99%E5%A1%9A%E5%A4%A7%E5%A4%A2?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw】先生による『#INILOCKS https://twitter.com/hashtag/INILOCKS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』🐹🎓



2日間に渡って、「マルシィ」吉田右京先生が遊びに来てくれました！



武道館ライブの話、新曲『フリージア』についてなど、アーティスト同士ならではのトークをお届けしました🎶



放送後記はこちら💁

▶️ https://t.co/MNU7UMTjVD https://t.co/MNU7UMTjVD#スクールオブロック https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — SCHOOL OF LOCK! (@sol_info) April 23, 2025 https://twitter.com/sol_info/status/1915036327508419020?ref_src=twsrc%5Etfw

郄塚：本日、僕、郄塚大夢のソロ曲が配信されました！ 生徒の皆さんはもう聴いてくれましたでしょうか？ 約1年ぶりのソロオリジナル曲ですね。いやもう、本当に温めて温めて、ようやくみんなに聴いてもらうことができてとってもうれしいですね！去年は、僕が作詞をした「Piece」という楽曲をリリースしたんですけれども。今回の曲は、その「Piece」とはまたガラッと雰囲気の変わったラブソングですね。そしてそして、なんといっても、このINI LOCKS! にも遊びに来てくれているマルシィのボーカル、右京（吉田右京）が楽曲提供してくれた楽曲なんですね！ だから、もうずーっといろいろな話をして、練って、試行錯誤をして作った曲だから、とても思い入れのある曲になっております！ずばりタイトルは……「またどこかで」という曲です。この曲は、もう本当に“マルシィ節”がとっても出ている曲かなと思います。この「またどこかで」というタイトルも、すごい悩んで2人で決めたんですけれども。この曲は“今を生きる主人公が、頑張りを支えてくれていた今は亡き愛した人のことを強く思い焦がれるような楽曲”になっているわけなんで、過去の恋愛をふと思い出して思いを寄せるというような曲になっているんですけれども。この強い片思いのラブソングになったきっかけというのが、何年か前に番組とかで、僕がマルシィの曲を歌った機会があったんですけれども。その時から右京が、僕の声がすごいこういう曲調というか、こういう世界観にすごい合っているなって思うから「何かそういう曲を作れたらいいよね」みたいな。「片思いとか、ちょっと胸がキュッてなるような、恋愛のラブソングを作れたらいいよね」というところから話が始まって、制作に至ったわけなんですけれどもね。その楽曲を決めるラリーをしている中で1回、もう5、6曲のデモ曲を僕に投げてくれて、それを僕が1曲ずつ仮で歌ってみて、それを全部右京に聴かせて。その中でどの曲が僕の声質とか、あとキーとかも合っているかっていうのを、すごい細かく見てくれて。「この曲は大夢の中音域がすごい綺麗だから、この曲の雰囲気に合うかもね」とか、あとは「このキーよりももうちょっと低い方が、たぶん音域的にすごい味が出るところだと思うから」とか、すごいいろいろな話をしてくれて。それによって、より自分の歌とも向き合えたなと思いますね。だから本当にメロディーの一音一音から曲の構成まで、僕ともラリーをしながら、右京がすごい先導して僕をプロデュースしてくださって完成した楽曲になっているんですね。レコーディングもすごい楽しかったんですよ、ディレクションを右京がしてくれながらの。今回の曲、すごい物語がしっかりしている曲だから「初めから終わりまでストーリーがついたらいいよね」というのがあって。僕が歌い方によって結構ガラッと声の質感が変わったりとかするから、Aメロ・Bメロとかで声の質感を変えるとか。歌詞によって、例えば「この歌詞は女の子が話しているセリフだから、ちょっと明るめに可愛げに歌ってほしい」とか、あとは「このシーンは過去をちょっと懐かしんでるシーンだから、優しく笑ってる感じで歌ってほしい」とか「ちょっと拗ねてる感じで歌ってほしい」とかね。いろいろなシチュエーションを頭に描きながらレコーディングをしていったという感じで、すごい楽しかったですね。歌を歌っているんだけど、その歌で物語を作っている感じがレコーディングしながらあって。それがすごいいつもと違う感じがして、楽しかったなって思います。あとは、自分の今まで見せていなかった自分の声の魅力とかを引き出してくれた感じがあって。そういう意味でも、この曲は自分の新しい一面を見せられる楽曲になったんじゃないかなと思います！こちらの「またどこかで」はですね、MV制作も決まっております！ このMVも、またちょっとこだわって作らせていただきました。シナリオを、ちょっと僕、郄塚大夢が考えまして、ドラマ仕立てのMVになっているかなと思います。結構、演技もしちゃったりとかしてね、すごいこだわって作らせていただきました！ まだ完成形を僕も見られていないので、ちょっとどうなるか心配でもあり、楽しみでもあり……という感じなんですけれども。これはぜひ生徒のみんなにもチェックしてもらいたいので、ぜひ楽しみに待っていただけたらなと思います！



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＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/lock/ 番組公式X：@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624