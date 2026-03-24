全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、福島県・白河市のラーメン店『火風鼎（かふうてい）』です。

【福島県】白河ラーメン

【福島県】白河ラーメン

もちっとした幅広ちぢれ麺が最大の特徴だが、独自で打つ店もある。ピロピロしつつスープとよく絡む。鶏ガラベースで澄んだ醤油スープが定番。メンマやナルト、ほうれん草などがのる。

熟練の手打ち麺がキレのある醤油のスープを持ち上げる

熱々のスープを啜ると醤油のキレを感じさせながら、鶏ガラとゲンコツをベースにしたきれいなコクと深みがある。

さらに特徴的なのが「やわからず、かたからず。いじめ過ぎずに打つ」という自家製の手打ち麺。わりと細麺で、麺肌に多少の凹凸がある独特な舌触りともっちりした歯応え。これがスープを心地よく持ち上げる。

手打チャーシューメン1023円

『火風鼎（かふうてい）』手打チャーシューメン 1023円 豚モモ肉を使い、じっくり炭火にかけたチャーシューも旨みが凝縮された逸品

炭火で炙ったチャーシューやつるりんとしたワンタンの完成度も抜群。この道46年になるこだわりが詰まった一杯だ。

『火風鼎（かふうてい）』店主 小白井邦夫さん

店主：小白井邦夫さん「ラーメンは今もだいたい毎日食べています」

『火風鼎（かふうてい）』

白河市『火風鼎（かふうてい）』

［店名］『火風鼎（かふうてい）』

［住所］福島県白河市鬼越44-16

［電話］0248-22-8314

［営業時間］11時〜15時

［休日］火（臨時休業あり）

［交通］JR東北新幹線ほか新白河駅から車で約5分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、手作りのワンタンがのる「手打チャーシューワンタンメン」の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】チャーシューがたっぷり 炭火の香りがたまらない！（9枚）