福島・白河で味わう、スープを纏う自家製手打ち麺が魅力のラーメン チャーシューの薫香が食欲をそそる
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、福島県・白河市のラーメン店『火風鼎（かふうてい）』です。
【福島県】白河ラーメン
【福島県】白河ラーメン
もちっとした幅広ちぢれ麺が最大の特徴だが、独自で打つ店もある。ピロピロしつつスープとよく絡む。鶏ガラベースで澄んだ醤油スープが定番。メンマやナルト、ほうれん草などがのる。
熟練の手打ち麺がキレのある醤油のスープを持ち上げる
熱々のスープを啜ると醤油のキレを感じさせながら、鶏ガラとゲンコツをベースにしたきれいなコクと深みがある。
さらに特徴的なのが「やわからず、かたからず。いじめ過ぎずに打つ」という自家製の手打ち麺。わりと細麺で、麺肌に多少の凹凸がある独特な舌触りともっちりした歯応え。これがスープを心地よく持ち上げる。
手打チャーシューメン1023円
『火風鼎（かふうてい）』手打チャーシューメン 1023円 豚モモ肉を使い、じっくり炭火にかけたチャーシューも旨みが凝縮された逸品
炭火で炙ったチャーシューやつるりんとしたワンタンの完成度も抜群。この道46年になるこだわりが詰まった一杯だ。
『火風鼎（かふうてい）』店主 小白井邦夫さん
店主：小白井邦夫さん「ラーメンは今もだいたい毎日食べています」
『火風鼎（かふうてい）』
白河市『火風鼎（かふうてい）』
［店名］『火風鼎（かふうてい）』
［住所］福島県白河市鬼越44-16
［電話］0248-22-8314
［営業時間］11時〜15時
［休日］火（臨時休業あり）
［交通］JR東北新幹線ほか新白河駅から車で約5分
撮影／小島昇、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、手作りのワンタンがのる「手打チャーシューワンタンメン」の画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。