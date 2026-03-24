セブン新作は「カラーチョコ＆ホイップサンド」　テスト販売でバズった商品を全国発売

色鮮やかなチョコスプレーをふんだんに使用した、まさに“子どもの夢”をそのまま現実にしたようなボリューム満点のサンドイッチが登場。

株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、3月31日より、新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」から新商品「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を全国（沖縄県を除く）で順次発売します。

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■ ピンク色のパン×チョコスプレーの圧倒的ビジュアル

本商品は、春の季節にぴったりな専用の「さくら色のパン」を使用しているのが特徴。ふんわりとしたピンク色のパンの間には、たっぷりのなめらかなホイップクリームと、断面からこぼれ落ちそうなくらいあふれるカラフルなチョコスプレーがサンドされています。

パッと目を惹くかわいらしい色味は、お花見やティータイムに華やかな彩りを添えてくれること間違いなし。しかもただ甘いだけでなく、パンのしっとり感やクリームのなめらかさに対し、チョコスプレーのカリッとした食感が絶妙なコントラストを生み出しているといいます。

■ テスト販売で大反響 SNS映えする進化系スイーツサンド

実はこのサンドイッチ、事前のテスト販売時にSNSを中心に大きく話題となったことを受けて、今回の全国発売が実現しました。

担当者によると、「デザートとしての満足感とコンビニならではのお手頃感を、どこまで極められるかという挑戦」から生まれた商品とのこと。思わず売場で手に取って写真を撮りたくなるような、お菓子のようなビジュアルに仕立てられています。

■ 3月31日より198円のお手頃価格で全国発売

「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」は、198円（税込213.84円）という手に取りやすい価格も魅力的。3月31日から順次発売となり、沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗にて展開される予定です。

圧倒的な具材感と満足感を実現しながらも手頃な価格帯の「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズ。見た目にも楽しい背徳感たっぷりの「進化系スイーツサンド」は、思いっきり甘いものを頬張りたい時の新たな選択肢として、SNSを中心にさらなる注目を集めそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032407.html