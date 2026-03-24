WBCで何が足りなかったのか　ハーパーが見据える新シーズンのテーマ「自分に言い聞かせる必要がある」

ハーパーはWBCでの不振を糧にしているようだ(C)Getty Images

フィリーズの主砲ブライス・ハーパーは米国代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で本塁打1、打点3と期待されていた数字を残せなかった。決勝のベネズエラ代表戦では8回に2点本塁打を放ったものの、大会を通してヒットはわずか6本、打率.214に沈み米国打線の起爆剤になれず、優勝を逃したチームの中で打撃不振がクローズアップされ続けた。

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メジャー公式サイト『MLB.com』が現地時間3月20日、レギュラーシーズンを前にして心境を語ったハーパーのコメントを紹介する記事を掲載している。決勝で敗れたものの最終打席で劇的な同点弾を記録したWBCも振り返っている。

今回が初参加となったWBCについて、「どんな大会でも、出る以上は勝ちたいものだ」「金メダルを取れたら最高だっただろう」などと言葉を並べ、決してコンディションが悪かった訳ではないと主張。”タイミングのズレ“があったと自身のパフォーマンスを分析し、「もし大会があと1週間続いていたら、状態は上がっていたはずだし、かなり良くなっていたと思う」などと述べている。

またシーズンに向けては、「ワールドシリーズのトロフィーこそが、この競技をやる理由であり、夢でもある。今年こそ、それを成し遂げたいと思っている」と強い意気込みを見せる。『MLB.com』によると、近年のシーズンでハーパーに対する多くの投手が、ストライクゾーンでの勝負を避ける傾向にあると指摘しており、「WBCでも、後ろにアーロン・ジャッジが控えていたにもかかわらず、ゾーン内の球はわずか40％だった」と訴える。