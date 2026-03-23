ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、侍ジャパンはベネズエラと対戦し敗退。残念ながら連覇は逃したものの、ドジャース・大谷翔平（31）は、4試合で3本塁打という成果を残した。二刀流を封印し、打者に専念する形でのWBC出場だったが、それでも"世界のオオタニここにあり"を国内外の野球ファンに見せつけた形だ。

【写真を見る】帽子にメガネを合わせた真美子さんの過去の私服姿。羽田空港にファミリーで到着した大谷の“パパの姿”

今回のWBCは、大谷の活躍に加え、妻の真美子さん（29）が結婚・出産後初めて帰国したことでも話題になった。

大谷が移動の際、ほかの侍ジャパンのメンバーと別ルートを選んだ背景には、妻への気遣いがあったようだ。球界関係者の証言。

「2月下旬、大谷はプライベートジェットで羽田空港に降り立った。東京の拠点であるマンションに妻子を送り届けてから名古屋に移動し、ほかの選手らと合流しました。空港到着時に赤ちゃんが乗ったベビーカーを片手で軽々と持ち上げる姿も目撃されています。

真美子さんは両親・祖父母を自宅マンションに招き、念願の孫との"顔合わせ"を行なったようです。

兄であるラグビーの田中真一選手（31）は九州在住ですが、WBC観戦のためにお子さんを連れて上京していたと聞いています。いとこ同士の初対面もあったかもしれませんね」

真美子さんは、試合を終えた夫を毎晩自宅で出迎えたという。前出の球界関係者が続ける。

「今回の東京ドームでの連戦で、侍ジャパンのほとんどのメンバーが東京ドームからほど近い高級ホテルに宿泊していた。しかし大谷は毎試合後、都内の自宅に"即帰宅"していたようで、それだけ家族との時間を大切にしたかったのでしょう」

WBCに出場する夫を支え、慣れない子連れの帰国をはたした真美子さん。外出する場面もあったようだ。

都内の免許センターで偶然居合わせた人物が、興奮気味に明かす。

「3月初旬、ずいぶん背の高い女性が免許センターにいるなと思ったら、なんと真美子さん！ グレーのコートで、ラフな服装でした。メガネにマスクをしていたのは、彼女なりの変装だったのかもしれません。

すぐに応接室のような別スペースに案内されていたので、騒ぎになるのを避けるためか、事前に免許センターに相談していたのかなと想像しています」

WBCの試合を終え、すでに大谷ファミリーは、拠点のあるロサンゼルスに戻り、"日常"に戻っていることだろう。

久しぶりに故郷の土を踏み、大谷ファミリーはそれぞれ充実したひとときを過ごしていたようだ。