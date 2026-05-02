高市首相は2日、ベトナムで外交演説を行い、提唱から10年となる「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想を進化させ、インド太平洋地域全体を「共に、強く豊かに」すると強調しました。FOIPは、10年前に当時の安倍首相が提唱したもので、法の支配や航行の自由、自由貿易等の推進などを通じてインド太平洋地域の平和と繁栄を目指す構想です。高市首相は演説で、「私たちを取り巻く環境は大きく変わったが、FOIPの妥当性は揺らが