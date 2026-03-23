テニスの若きグランドスラマーが勝利のコート上でゴルフスイング R・マキロイは笑顔でスタンディングオベーション
男子プロテニス協会（ATP）の公式ライブストリーミングを行うテニスTVがインスタグラムを更新。世界ランキング1位のカルロス・アルカラス（スペイン）が、勝利の歓声が沸き起こる中、コート上でゴルフスイングを見せると、笑顔でスタンディングオベーションを送るローリー・マキロイ（北アイルランド）がアップで映し出される動画を投稿した。
【動画】ゴルフの腕前も超一流？ C・アルカラスのゴルフスイング
投稿では「キャリアグランドスラム優勝者」との言葉の後にゴルフとテニスの絵文字が並べられている通り、2人はともに4大メジャー大会を制している。米国ツアー29勝、欧州ツアーでも20勝を挙げているマキロイは、昨年の「マスターズ」で念願の優勝を果たし史上6人目のキャリアグランドスラムを達成した。22歳のアルカラスは、19歳でATPテニスランキング1位に輝いた若き王者。ツアー通算26勝を挙げており、今年1月に「全豪オープン」で優勝すると早くもキャリアグランドスラムを達成している。また自身のインスタグラムでは、つい最近もゴルフを楽しんでいる姿を投稿しており、ゴルフ好きな一面ものぞかせている。この投稿を見た米国男子ツアーの公式アカウントは「グランドスラム優勝者から別のグランドスラム優勝者へ」とコメント。ファンも2人のグランドスラマーが揃った動画を大喜びで「ローリーが応援してくれているのは本当に嬉しい」「さぁ、これからもどんどん行こうぜ、カルロス！」などの声が寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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