大人気のスヌーピーデザイン「シュガーバターの木」コラボ第3弾がついに登場！春夏の新作フレーバーと限定グッズを全部チェック！
バターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」からスヌーピーの登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とのコラボレーション第3弾が登場！2026年4月1日(水)から発売開始となる新作ラインナップを一気にチェックしていこう。
【写真】「PEANUTS」×「シュガーバターの木」のコラボ第3弾を見る
■春夏の新作フレーバーは“ストロベリーシェイク風”！
「PEANUTS」×「シュガーバターの木」のコラボ第3弾では、春夏の新作フレーバー“ストロベリーシェイク風”が登場。甘酸っぱいストロベリーショコラを、国産生乳の練乳パウダーが練り込まれたシリアル生地でサンドした今だけの味わいだ。
パッケージだけでなく、お菓子と個包装のデザインも毎回大人気だ。スヌーピーや仲間たちの絵柄は、お菓子が5種類、個包装が4種類。ランダム封入なので、コンプリートを目指して何度も食べたい！
「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」(1857円)は、定番の「シュガーバターサンドの木」と、春夏限定“ストロベリーシェイク風”がそれぞれ6個ずつ入った食べ比べにぴったりの詰め合わせ。スヌーピーたちが飛び出すポップアップ仕様のボックスもとびきりかわいい！
缶入りの「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入」(2775円)は、みんなが集まるパーティー会場に山盛りのシュガーバターの木を運ぶスヌーピーの姿がフタに描かれている。そのアートを再現しているかのように、缶の中には定番の「シュガーバターサンドの木」と春夏限定“ストロベリーシェイク風”がそれぞれ8個と大入り！たくさん食べたい人にうってつけだ。
■コラボ第3弾のお楽しみ！限定グッズもお見逃しなく
これまでのコラボと同様に、今回の第3弾にもオリジナルグッズの展開あり！ほかでは手に入らないアイテムなので、この機を逃さずゲットしよう。
「スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット」(2860円)は、「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」に帆布素材のポーチが付属したうれしいセット。ボックスのデザインとおそろいのポーチには、個包装のシュガーバターの木をしまえる内ポケット付き。ギフトにもぴったりのアイテム。
シュガーバターの木を片手にハッピーダンスを踊るスヌーピーがキュートな「スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー」(1980円)は、保冷効果あり。冷たい飲み物がおいしいこれからの季節に必須のアイテム！
タンブラーと同じブルーが印象的な「スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ」(999円)は、持ち手がゆったりとしたつくりで肩掛けできちゃう優れもの。たっぷり買い込んだシュガーバターの木を持ち帰るときにも大活躍間違いなし！
以上の限定グッズは、「シュガーバターの木」直営店および公式通販、さらには催事でも購入可能。一方、直営店では取り扱いがなく、催事と公式通販だけで取り扱われるのが、以下の5アイテム。
「スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック」(4200円)は、バックパックとしてもトートバッグとしても使える2WAYタイプ。スーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能まで付いているから、普段使いだけでなく旅行や出張でも活躍してくれる。
山盛りのシュガーバターの木をスヌーピーが運んでいるアートがプリントされた「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」(2255円)は、メンズとレディースにそれぞれS、M、L、XLの4サイズを展開。
通気性抜群の「スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ」(1380円)は、コラボ初登場のアイテム。ビーチレジャーや温泉、サウナなど、濡れたものを入れるシーンでお役立ち間違いなし！
帆布素材にサガラ刺しゅうのスヌーピーが映える「スヌーピー シュガーバターの木 巾着」(880円)は、バッグの中の整理整頓に欠かせない！個包装のシュガーバターの木を持ち歩くのにも便利。
「スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー」(720円)は、チャームだけ外して使ってもOK。友だちとシェアしたりするのも楽しい！
■コラボ第3弾はどこで買える？
以上の「PEANUTS」×「シュガーバターの木」コラボ第3弾のアイテムを購入するにはいくつかの方法がある。
■■直営店で購入する
グッズの一部を除くアイテムは以下の直営店にて購入可能。
2026年4月1日(水)発売
大丸東京店、西武池袋店、そごう横浜店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、博多阪急店、JR大宮駅店、パクとモグ小田急町田店
※大丸東京店では、先行してお菓子のみを販売。グッズの販売は4月8日(水)にスタート
2026年4月8日(水)
阪急うめだ本店
なお、直営店でコラボ商品を3000円以上購入すると、先着で直営店限定デザインのオリジナルステッカーがもらえる。
■■催事で購入する
大丸東京店1階 MVPスイーツと阪急うめだ本店 地下1階 フードステージでは、2026年4月1日(水)から4月7日(火)までの期間、「シュガーバターの木」の催事を開催。大丸東京店で「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」のみ取り扱いがない以外は、コラボアイテムを一通り購入可能だ。あらかじめ入場方法などをチェックの上、来場を。
■■通販で購入する
オンラインショップでの販売は、2026年4月1日(水)10時スタート。公式オンラインショップ「パクとモグ」、「パクとモグスイーツショップ」の楽天市場店、Yahoo!店、「パクとモグ -HANEDA Shopping店-」と、4つのサイトで販売され、それぞれひとり各5点までの購入上限あり。
催事と公式オンラインショップ「パクとモグ」でコラボ商品を3000円以上購入すると、先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーがもらえる。楽天市場店、Yahoo!店、-HANEDA Shopping店は対象外となるのでご注意を。
スヌーピーのかわいいパッケージやグッズに、春夏の限定フレーバーと、ワクワクするコラボ第3弾。発売日をお楽しみに！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■春夏の新作フレーバーは“ストロベリーシェイク風”！
パッケージだけでなく、お菓子と個包装のデザインも毎回大人気だ。スヌーピーや仲間たちの絵柄は、お菓子が5種類、個包装が4種類。ランダム封入なので、コンプリートを目指して何度も食べたい！
「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」(1857円)は、定番の「シュガーバターサンドの木」と、春夏限定“ストロベリーシェイク風”がそれぞれ6個ずつ入った食べ比べにぴったりの詰め合わせ。スヌーピーたちが飛び出すポップアップ仕様のボックスもとびきりかわいい！
缶入りの「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 16個入」(2775円)は、みんなが集まるパーティー会場に山盛りのシュガーバターの木を運ぶスヌーピーの姿がフタに描かれている。そのアートを再現しているかのように、缶の中には定番の「シュガーバターサンドの木」と春夏限定“ストロベリーシェイク風”がそれぞれ8個と大入り！たくさん食べたい人にうってつけだ。
■コラボ第3弾のお楽しみ！限定グッズもお見逃しなく
これまでのコラボと同様に、今回の第3弾にもオリジナルグッズの展開あり！ほかでは手に入らないアイテムなので、この機を逃さずゲットしよう。
「スヌーピー シュガーバターの木 ポーチセット」(2860円)は、「スヌーピー シュガーバターの木 詰合せ 12個入」に帆布素材のポーチが付属したうれしいセット。ボックスのデザインとおそろいのポーチには、個包装のシュガーバターの木をしまえる内ポケット付き。ギフトにもぴったりのアイテム。
シュガーバターの木を片手にハッピーダンスを踊るスヌーピーがキュートな「スヌーピー シュガーバターの木 ステンレスタンブラー」(1980円)は、保冷効果あり。冷たい飲み物がおいしいこれからの季節に必須のアイテム！
タンブラーと同じブルーが印象的な「スヌーピー シュガーバターの木 エコバッグ」(999円)は、持ち手がゆったりとしたつくりで肩掛けできちゃう優れもの。たっぷり買い込んだシュガーバターの木を持ち帰るときにも大活躍間違いなし！
以上の限定グッズは、「シュガーバターの木」直営店および公式通販、さらには催事でも購入可能。一方、直営店では取り扱いがなく、催事と公式通販だけで取り扱われるのが、以下の5アイテム。
「スヌーピー シュガーバターの木 2WAYトートリュック」(4200円)は、バックパックとしてもトートバッグとしても使える2WAYタイプ。スーツケースのハンドルにセットできるキャリーオン機能まで付いているから、普段使いだけでなく旅行や出張でも活躍してくれる。
山盛りのシュガーバターの木をスヌーピーが運んでいるアートがプリントされた「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」(2255円)は、メンズとレディースにそれぞれS、M、L、XLの4サイズを展開。
通気性抜群の「スヌーピー シュガーバターの木 メッシュポーチ」(1380円)は、コラボ初登場のアイテム。ビーチレジャーや温泉、サウナなど、濡れたものを入れるシーンでお役立ち間違いなし！
帆布素材にサガラ刺しゅうのスヌーピーが映える「スヌーピー シュガーバターの木 巾着」(880円)は、バッグの中の整理整頓に欠かせない！個包装のシュガーバターの木を持ち歩くのにも便利。
「スヌーピー シュガーバターの木 アクリルキーホルダー」(720円)は、チャームだけ外して使ってもOK。友だちとシェアしたりするのも楽しい！
■コラボ第3弾はどこで買える？
以上の「PEANUTS」×「シュガーバターの木」コラボ第3弾のアイテムを購入するにはいくつかの方法がある。
■■直営店で購入する
グッズの一部を除くアイテムは以下の直営店にて購入可能。
2026年4月1日(水)発売
大丸東京店、西武池袋店、そごう横浜店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、博多阪急店、JR大宮駅店、パクとモグ小田急町田店
※大丸東京店では、先行してお菓子のみを販売。グッズの販売は4月8日(水)にスタート
2026年4月8日(水)
阪急うめだ本店
なお、直営店でコラボ商品を3000円以上購入すると、先着で直営店限定デザインのオリジナルステッカーがもらえる。
■■催事で購入する
大丸東京店1階 MVPスイーツと阪急うめだ本店 地下1階 フードステージでは、2026年4月1日(水)から4月7日(火)までの期間、「シュガーバターの木」の催事を開催。大丸東京店で「スヌーピー シュガーバターの木 Tシャツ」のみ取り扱いがない以外は、コラボアイテムを一通り購入可能だ。あらかじめ入場方法などをチェックの上、来場を。
■■通販で購入する
オンラインショップでの販売は、2026年4月1日(水)10時スタート。公式オンラインショップ「パクとモグ」、「パクとモグスイーツショップ」の楽天市場店、Yahoo!店、「パクとモグ -HANEDA Shopping店-」と、4つのサイトで販売され、それぞれひとり各5点までの購入上限あり。
催事と公式オンラインショップ「パクとモグ」でコラボ商品を3000円以上購入すると、先着で催事・公式通販限定デザインのオリジナルステッカーがもらえる。楽天市場店、Yahoo!店、-HANEDA Shopping店は対象外となるのでご注意を。
スヌーピーのかわいいパッケージやグッズに、春夏の限定フレーバーと、ワクワクするコラボ第3弾。発売日をお楽しみに！
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