吸い込まれた…狭いところが好きな猫の”ぴったりフィット”姿に「猫は液体です笑」「可愛すぎるだろ」
猫専用の丸い鉢（猫鉢）の中に丸まって収まる猫の動画がInstagramに投稿され、986.9万回再生・74.4万いいねを集めて話題となっている。@ral5_25さんが投稿したこの動画には国内外から多数のコメントが寄せられた。なお投稿のキャプションには「遊ぶ時は絶対目が届く時にしてください！」との注意書きも添えられている。猫鉢に夢中になった猫の行動について、投稿主さんに話を聞いた。
【動画カット】しなやかな体を使ってダイブ…鉢に吸い込まれた猫ちゃん
―― 猫ちゃんが猫鉢を初めて見つけた時、どのような反応で中に入り始めたのでしょうか？
「しばらく周りをくるくる回ってじーっと観察していました。その後、おそるおそる覗いたり前足を入れて確認して、気づいたらぴょんっとすっぽり中に入って丸まっていました」
慎重に観察してから、自ら飛び込むまでになったという。
―― 狭い空間が好きな猫ちゃんにとって、猫鉢のどのような点がお気に入りだと感じますか？
「もともと狭いところや体がフィットする空間が大好きなので、丸いフォルムで体がぴったり収まるところが特に気に入っているように感じます。包み込まれるような安心感があるのか、とても落ち着いた様子で、1人の空間というのもいいのだと思います！」
丸いフォルムにすっぽりはまる感覚が、特等席になっているようだ。
―― 猫鉢の中で丸まっている時の様子や表情から、どのような感情が伝わってきますか？
「中で丸まっている時はとてもリラックスしていて、潜って遊んだり座ってみたりしています！姉のらるちゃんから逃げる時もここに隠れていました（笑）。安心しきった表情、『ここ落ち着くなぁ』という気持ちが伝わってきました」
姉猫・らるちゃんから逃げ込む避難場所としても活躍しているらしい。
―― 動画を撮影した際、最も「可愛い！」と感じたポイントはどこですか？
「狭い空間にぎゅっと丸まっている姿と、ふわふわの毛が鉢いっぱいに広がっている様子がとにかく可愛くて印象的でした！短足なのに自分でぴょんっと上手に入っていくところや、途中でひょこっと顔を出してこちらを見る瞬間も、とても愛らしいです！」
短足ながら軽やかに飛び込むギャップも、見どころのひとつだ。
―― 猫鉢以外にも、日常で見せる面白い習性や癖があれば教えてください。
「日常でも、袋や箱を見つけるとすぐ入って落ち着いています。また、ヘソ天で寛ぐのも大好きでよく床に転がっているのも可愛い行動です！」
狭い場所への好奇心と、豪快なヘソ天。マイペースな日常が目に浮かぶ。
なお、猫鉢は向きによっては入り口を塞いでしまう可能性もあり、過去に事故の事例もあるとのこと。使用する際は必ず飼い主が目の届く範囲で、安全に十分配慮してほしい。
猫たちの日常の様子はInstagram（@ral5_25）で公開中だ。
―― 猫ちゃんが猫鉢を初めて見つけた時、どのような反応で中に入り始めたのでしょうか？
「しばらく周りをくるくる回ってじーっと観察していました。その後、おそるおそる覗いたり前足を入れて確認して、気づいたらぴょんっとすっぽり中に入って丸まっていました」
慎重に観察してから、自ら飛び込むまでになったという。
―― 狭い空間が好きな猫ちゃんにとって、猫鉢のどのような点がお気に入りだと感じますか？
「もともと狭いところや体がフィットする空間が大好きなので、丸いフォルムで体がぴったり収まるところが特に気に入っているように感じます。包み込まれるような安心感があるのか、とても落ち着いた様子で、1人の空間というのもいいのだと思います！」
丸いフォルムにすっぽりはまる感覚が、特等席になっているようだ。
―― 猫鉢の中で丸まっている時の様子や表情から、どのような感情が伝わってきますか？
「中で丸まっている時はとてもリラックスしていて、潜って遊んだり座ってみたりしています！姉のらるちゃんから逃げる時もここに隠れていました（笑）。安心しきった表情、『ここ落ち着くなぁ』という気持ちが伝わってきました」
姉猫・らるちゃんから逃げ込む避難場所としても活躍しているらしい。
―― 動画を撮影した際、最も「可愛い！」と感じたポイントはどこですか？
「狭い空間にぎゅっと丸まっている姿と、ふわふわの毛が鉢いっぱいに広がっている様子がとにかく可愛くて印象的でした！短足なのに自分でぴょんっと上手に入っていくところや、途中でひょこっと顔を出してこちらを見る瞬間も、とても愛らしいです！」
短足ながら軽やかに飛び込むギャップも、見どころのひとつだ。
―― 猫鉢以外にも、日常で見せる面白い習性や癖があれば教えてください。
「日常でも、袋や箱を見つけるとすぐ入って落ち着いています。また、ヘソ天で寛ぐのも大好きでよく床に転がっているのも可愛い行動です！」
狭い場所への好奇心と、豪快なヘソ天。マイペースな日常が目に浮かぶ。
なお、猫鉢は向きによっては入り口を塞いでしまう可能性もあり、過去に事故の事例もあるとのこと。使用する際は必ず飼い主が目の届く範囲で、安全に十分配慮してほしい。
猫たちの日常の様子はInstagram（@ral5_25）で公開中だ。