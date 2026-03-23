

唐田えりか

唐田えりかが、連続ドラマ『102回目のプロポーズ』で主演を務める。社会現象となったドラマ『101回目のプロポーズ』のその後を描く。鈴木おさむ氏が放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望していた作品で、唐田とは、企画・プロデュースを務めたNetflixシリーズ『極悪女王』（長与千種役）での繋がりだ。そんな本作は大恋愛の末に結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘が主人公・光のラブストーリー。唐田が演じる光は30歳独身のチェリストで、既に人気ピアニストで御曹司の恋人・大月音（伊藤健太郎）がいるが、非モテ男の空野太陽（せいや）に一目惚れされるという役どころ。今回のような王道のラブストーリーは久々で緊張もあったという。どのような思いで挑んだのか、動画インタビューに応えてもらった。

緊張とプレッシャー

――『101回目のプロポーズ』の印象は？

観る機会はありませんでした。ただ、小さい頃にテレビで流れていた名場面特集などで星野達郎（武田鉄矢）の「僕は死にません」というシーンをスポットで目にすることはありました。それで今回観させて頂いた時に新鮮さを感じて、達郎はピュアで人を想う好きという強さが真っ直ぐにあって、当たって当たっても砕けない感じが今の時代にありそうでなくて、今の私たち世代から見た時に憧れるというか。今の時代は感情を出すまでにいろんな壁があると思うんですけど、達郎の突き破る強さがあの作品を引っ張っていて魅力的に映りました。――大ヒット作の続編にプレッシャーは？

私自身は今まで良くも悪くもあまりプレッシャーを感じることが少なくて、今回初めてこれがプレッシャーというものなのかと実感しました。撮影が近づくにつれて体がソワソワするというか、「102回目―」のことで頭がいっぱいになっていた時もあって、特にクランクイン前日は緊張であまり眠れませんでした。でも「101回目―」をリスペクトした上で作っていこうとチームが一丸となっていたので「私一人じゃないんだ」「思いを強く持っていたらきっと良い作品ができる」と序盤から思えていて、皆さんや現場の雰囲気も良くて気づいたら撮影を楽しんでいました。――「極悪女王」の時とは違う感覚？

王道のラブストーリーというのが久しぶりでしたし「101回目―」という社会現象になった作品を引き継ぐことも初めてでした。鈴木おさむさんから頂いたご縁というのもありましたし、自分にとって大事にしないといけないということがいっぱいありましたので、そういう部分で緊張やプレッシャーは感じていました。

武田鉄矢は父であり先生

――役にどうアプローチしようと思いましたか？

脚本を読んだ時から、光には薫（浅野温子）から受け継いだ部分があると感じていました。なかでも特に印象に残っているのが薫のヘアスタイル。ロングヘアが風になびいたりかき上げたりとか、そういう容姿的な部分から取り入れようと思いロングヘアで挑みました。そのヘアスタイルになった時から、いよいよ「102回目―」の撮影が始まるんだなって実感が湧いてきて、外見を変えるだけでも気合の入りようが違うと思いました。その上で現場に入ってせいやさんや伊藤健太郎さんと対峙した時にあとはお芝居に集中しようと思うことができました。なので、普段から外見のキープは気をつけました。――チェロ奏者という点は？

初心者です！なので、撮影が始まる数カ月前から基礎的な練習を始めました。どうなっているか私にも分からないので放送を楽しみにしてほしいです！――父役の武田鉄矢さんとの撮影は？

鉄矢さんとの撮影は最初、緊張しました。でも「ついて来いっ！」と仰って下さって。鉄矢さんはアドリブが多い方でついて行くのが必死でした。それに鍛えてもらった感じもあって、後半ぐらいには「おまえ俺について来られるようになったな」「今のシーン良かったからモニター見て来い」と仰って下さるようになって。お父さん役ではあるんですけど先生みたいな、鉄矢さんは現場にいる時に何を気にしているのかとか、アドリブの中にもちゃんと意味のある言葉を繋げているのでそういう所も含め、大先輩であり先生のようでいっぱい学ばせて頂きました。

「極悪女王」からずっと駆け抜けている

――大恋愛の末に結ばれたという両親の姿は、娘役としてどう映っていますか？

そう言われてみるとすごく不思議ですね。自分の親の恋愛とかはあまり知りませんし。それでいうと薫と達郎の恋愛は「101回目―」という物語として見ているので…。薫のような方がいたら皆好きになるよなとか、達郎の笑ってしまうほどの一生懸命な感じがいいなとか、どっちもかっこいいなって思います。――さて「極悪女王」以降の活動をどう感じていますか？

「極悪女王」は私のなかでも大きな作品の一つです。そこから作品ごとに色んな役柄にチャレンジさせて頂いていて、作品に入る度に新たな目標が生まれると言いますか、この作品ではこれを突破しようとか自分の中ではこれが挑戦だなという新たな目標を頂けています。「極悪女王」で背中を押してもらってから今もずっと駆け抜けているイメージです。

※『102回目のプロポーズ』はFODで３月19日20時から独占配信。4月1日23時から一部地域を除きフジテレビ系で地上波放送スタート。（おわり）衣装協力・Limit till 2359 / リミット ティル トゥエンティスリー フィフティナイン・ayd / エイドスタイリスト：道端亜未