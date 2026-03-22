ニューストップ > ライフスタイルニュース > 新人にキレてばかりの先輩。明日休むと突然言い出したが、その理由に… 新人にキレてばかりの先輩。明日休むと突然言い出したが、その理由に衝撃…！／ぷく子さん傑作選 新人にキレてばかりの先輩。明日休むと突然言い出したが、その理由に衝撃…！／ぷく子さん傑作選 2026年3月22日 18時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読むこれまでにさまざまな仕事を経験してきたぷく子さん。思わず「あるある！」と頷くお仕事漫画の中から、特に反響の大きかったものをまとめた『ぷく子さん傑作選』をお届けします。→『ぷく子さん傑作選』を最初から読む短期バイト_P09短期バイト_P10短期バイト_P11短期バイト_P12→【漫画】この漫画をはじめから読む→【漫画】『怖いトモダチ』を読む→【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む著：ぷく子 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む[