「豊臣兄弟！」（NHK）では信長（小栗旬）が明智光秀（要潤）と対面。系図研究者の菊地浩之さんは「今回の大河では採用されなかったように、光秀が信長夫人・濃姫の従兄弟だという説は信憑性が薄い。光秀はもともと身分が高くなかったのではないか」という――。

■大河のキーパーソン、明智光秀

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で明智光秀（要潤）が登場した。

しかし、その前半生は不明である。まず生年がハッキリしない。子年生まれらしく、永正13（1516）年、享禄元（1528）年説が有力だが、近年では天文9（1540）年以降という説も出てきている。ちなみに、織田信長は天文3（1534）年生まれである。

明智光秀の肖像画、1613年、本徳寺所蔵（写真＝ブレイズマン／PD-Japan／Wikimedia Commons）

出自も不確かで、2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」では美濃守護・土岐氏の支流の名門として描かれていたが、確証はない。天正3（1575）年に織田信長（「豊臣兄弟！」では小栗旬）から惟任(これとう)への改姓を命じられ、光秀は惟任日向守(ひゅうがのかみ)を名乗っているが、同時期に改姓された者の多くは、丹羽長秀（同・池田鉄洋）をはじめ、身分が低い家系と想定される（たとえば、佐久間のように尾張国内の有力者の場合、改姓させるメリットがない）。そこから考えると土岐氏流の名門というのは信じがたい。

■光秀は濃姫の従兄弟だった？

光秀の叔母・小見の方が斎藤道三（麿赤兒）に嫁ぎ、その娘・濃姫と光秀が従兄弟という説があるが、これは『美濃国諸旧記』にしか見られない記述で、何本も伝わっている明智系図にはそうした記述がないため、どこまで信じてよいか疑問符が付く。

さらに、信長に会うまで、光秀が何をしていたのかも不明である。信長に仕える前は越前一乗谷に寓居する足利義昭（のちの室町幕府15代将軍）に仕えていたが、義昭が一乗谷に移ってくる前からの家臣なのか、それとも越前朝倉家の家臣だったのかも判然としない。

ルイス・フロイスの『日本史』に「兵部太輔(ひょうぶのたいふ)と称する人（細川藤孝：亀田佳明）に奉仕していた」と記され、『多聞院日記』でも「細川の兵部大夫（藤孝）カ（が）中間(ちゅうげん)にてありし」との記述がある。両書とも信憑性の高い書なので、光秀は元々細川藤孝の家臣で、その後に義昭の家臣になったと解釈すべきであろう（ただし、なぜか世間は光秀が細川家臣だったことを認めようとしない）。

■比叡山焼き討ちの後、領地を得る

永禄11（1568）年9月、信長が義昭を奉じて上洛すると、光秀は信長の指揮下で京都の政務にあたり、あたかも信長の家臣のようになった。しかし、永禄13（1570）年1月に信長が義昭に対して意見書を突きつけた際、その宛先は朝山日乗と光秀だったから、信長は自らの家臣とは認識していなかったはずである。

元亀元（1570）年9月に志賀城の森可成(よしなり)（水橋研二）が討ち死にすると、同年末に光秀が志賀城に入り、翌元亀2年9月の比叡山焼き討ちの後、信長は光秀に近江国志賀郡と山門領を与え、坂本を居城とすることを許した。

天正3（1575）年に丹波攻略を指示され、光秀が丹波に赴くと、国人領主はおおむね従ったが、強きになびく面従腹背だったようで、黒井城（兵庫県丹波市）・赤井悪右衛門直正の攻略中に、それまで味方していた丹波八上城（兵庫県篠山市）の波多野秀治が突然離反。光秀は敗戦を余儀なくされる。翌天正4年1月に光秀はいったん近江坂本に帰陣。

同天正4年4月には遊軍として本願寺攻め、天正5（1577）年2月の紀伊根来攻め、10月には信貴山城攻めに駆り出され、丹波攻略に本腰を入れることもままならなかった。

天正6（1578）年3月、光秀は細川藤孝とともに丹波に攻め入ったが、またも遊軍として4月に播磨の秀吉支援、10月には荒木村重の謀反の対応に駆り出され、翌天正7年2月になって丹波攻略に再び着手。6月に八上城を開城させ、7月に丹後を攻め、守護・一色義有を降し、八月に黒井城を陥落した。かくして丹波・丹後を平定。天正8（1580）年に丹波は明智光秀に、丹後は細川藤孝に与えられた。

写真提供＝共同通信社 第57回現代女流書展を鑑賞される愛子さま＝2026年3月2日午前、東京都中央区の日本橋高島屋（代表撮影） - 写真提供＝共同通信社

■本能寺の変を起こすまでの経緯

天正8年8月、畿内の諸将を与力にしていた佐久間信盛（菅原大吉）が高野山へ追放されると、その与力の多くが光秀に附けられた。高柳光寿氏は「大和の筒井順慶をはじめとして、摂津の池田恒興・中川清秀・高山（右近）重友らはこのときに光秀の組下に入ったらしい。ここに至って光秀は師団長格になり、近畿軍の司令官、近畿の管領になったのである」と評している（『人物叢書 明智光秀』）。

天正10（1582）年、信長は武田勝頼を滅ぼし、徳川家康（松下洸平）を安土城に招いた。光秀は当初、その接待役を仰せつけられていたが、羽柴秀吉（池松壮亮）の中国・毛利攻めの援軍を命じられた。

光秀は亀山城を出たが、同天正10年6月2日に入京して織田信長が宿営する本能寺を襲い、次いで妙覚寺の信忠を襲撃。信長父子の殺害に成功した。世にいう本能寺の変である。

本能寺の変を描いた月岡芳年画『大日本名将鑑 織田右大臣平信長』、1878年、ロサンゼルス郡立美術館所蔵（写真＝Images from LACMA uploaded by Fæ／Public domain／Wikimedia Commons）

■光秀の死後、妻子はどうなったか

しかし、光秀は頼りにしていた与力大名の細川藤孝、筒井順慶らを仲間に引き入れることに失敗。一方、秀吉は毛利家と講和し、中国攻めから一転して帰京（中国の大返し）。丹羽長秀、織田信孝らの軍と合流。明智軍と対峙した。同年6月13日の山崎の合戦で光秀は秀吉にあっけなく敗れ、京都小栗栖(おぐるす)を敗走中に土民に襲われ落命した。

一方、『鈴木叢書本明智系図』（『群書系図部集』所収）では、光秀の母を武田義統の妹とし、光秀の弟として、信教（号・筒井大和守）。後改順慶(のちじゅんけいとあらたむ)、康秀（左馬助）を掲げている。筒井順慶と明智左馬助秀満が光秀の弟だというのだが、到底、信じられない。そこでは六男七女説を掲げているが、これも信用できない。

■光秀の娘・ガラシャが繋いだ血筋

明智光秀には一国を知行するような大身の与力、すなわち、細川藤孝（丹後）、筒井順慶（大和）がいた。光秀は娘の玉（細川ガラシャ）を細川藤孝の嫡男・細川忠興に嫁がせ、男子を筒井順慶の養子にする約束があったという（『織田信長の家臣団』）。

写真＝Photolibrary／古都 京都府長岡京市にある細川ガラシャ・忠興像 - 写真＝Photolibrary／古都

光秀の子女には異説が多いが、確実なところでは二男三女があり、女子は以下の通り。

・長女 荒木村安（荒木村重の嫡男、別名・村次）の妻、のち明智弥平次秀満（旧姓三宅）の妻

・次女 津田信澄（信長の甥）の妻

・三女 細川忠興（細川藤孝の嫡男）の妻

一説によれば、これらの婚姻は信長の指示であったという。荒木村重は摂津有岡（大阪府伊丹市）、津田信澄は近江高島（滋賀県高島市）、細川藤孝は山城勝龍寺（京都府長岡京市）から丹後宮津（京都府宮津市）に城を構え、「近畿管領」と呼ばれた光秀の立場を大いに補強する婚姻である。信長の指示でなくとも、許可がなければ実現できなかったであろう。

一方、男子は、長男・明智十五郎(とおごろう)光慶、次男（自然(じねん)丸か）がいたらしい。

■トンデモ的な「光秀の子孫説」

山崎の合戦で光秀が敗死すると、明智一族は坂本城に籠城するが、秀吉側に殲滅されてしまう。

光秀の遺児が逃れ、その子孫が『本能寺の変四二七年目の真実』の著者であるとか、実は光秀の子が土岐家を継いで、その子孫がクリス・ペプラーだとか、ご落胤伝説は幾つかあるが、それはあくまでも「伝説」でしかない。ちょうど、織田信長が平清盛の子孫であるとか、徳川家康が清和源氏新田家の末裔であるとかと同じレベルである）。

■肥後の家老となったガラシャの子孫

光秀の血脈が確かに残っているのは、細川家に嫁いだ三女・細川ガラシャ（実名・たま）の末裔だろう（細川ガラシャは三男二女をもうけたとされるが、嫡男の細川忠利と稲葉一通に嫁いだその妹は、ガラシャの子でない可能性がある）。

忠興・ガラシャ夫妻の長男である細川忠隆は、関ヶ原の合戦の際に廃嫡されたが、肥後熊本藩家老としてその子孫は脈々と続いており、政治評論家として有名な細川隆元(りゅうげん)、その甥の細川隆一郎、その娘の細川珠生がいる。

また、忠隆の娘から女系を通じて公家の西園寺家、正親町(おおぎまち)家と血筋を繋ぎ、正親町雅子は仁孝天皇の典侍(てんじ)（側室）として孝明天皇を産んだ。これにより、ガラシャの血筋は現在の皇室にも繋がっているのである。

小山正太郎画「孝明天皇宸影」1902（明治35）年、東京国立博物館所蔵（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

ちなみに、第79代総理大臣・細川護煕(もりひろ)は細川家の嫡流であるが、血脈的には忠興の庶子の子孫なので、ガラシャの血筋ではない。

筆者作成

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菊地 浩之（きくち・ひろゆき）

経営史学者・系図研究者

1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005〜06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士（経済学）号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』（日本経済評論社）、『日本の地方財閥30家』（平凡社新書）、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』（角川新書）、『三菱グループの研究』（洋泉社歴史新書）など多数。

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（経営史学者・系図研究者 菊地 浩之）