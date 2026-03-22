愛子さまは明智光秀の子孫である…本能寺の変で謀反人となっても光秀の娘ガラシャが血筋を繋げたワケ
■大河のキーパーソン、明智光秀
NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で明智光秀（要潤）が登場した。
しかし、その前半生は不明である。まず生年がハッキリしない。子年生まれらしく、永正13（1516）年、享禄元（1528）年説が有力だが、近年では天文9（1540）年以降という説も出てきている。ちなみに、織田信長は天文3（1534）年生まれである。
出自も不確かで、2020年のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」では美濃守護・土岐氏の支流の名門として描かれていたが、確証はない。天正3（1575）年に織田信長（「豊臣兄弟！」では小栗旬）から惟任(これとう)への改姓を命じられ、光秀は惟任日向守(ひゅうがのかみ)を名乗っているが、同時期に改姓された者の多くは、丹羽長秀（同・池田鉄洋）をはじめ、身分が低い家系と想定される（たとえば、佐久間のように尾張国内の有力者の場合、改姓させるメリットがない）。そこから考えると土岐氏流の名門というのは信じがたい。
■光秀は濃姫の従兄弟だった？
光秀の叔母・小見の方が斎藤道三（麿赤兒）に嫁ぎ、その娘・濃姫と光秀が従兄弟という説があるが、これは『美濃国諸旧記』にしか見られない記述で、何本も伝わっている明智系図にはそうした記述がないため、どこまで信じてよいか疑問符が付く。
さらに、信長に会うまで、光秀が何をしていたのかも不明である。信長に仕える前は越前一乗谷に寓居する足利義昭（のちの室町幕府15代将軍）に仕えていたが、義昭が一乗谷に移ってくる前からの家臣なのか、それとも越前朝倉家の家臣だったのかも判然としない。
ルイス・フロイスの『日本史』に「兵部太輔(ひょうぶのたいふ)と称する人（細川藤孝：亀田佳明）に奉仕していた」と記され、『多聞院日記』でも「細川の兵部大夫（藤孝）カ（が）中間(ちゅうげん)にてありし」との記述がある。両書とも信憑性の高い書なので、光秀は元々細川藤孝の家臣で、その後に義昭の家臣になったと解釈すべきであろう（ただし、なぜか世間は光秀が細川家臣だったことを認めようとしない）。
■比叡山焼き討ちの後、領地を得る
永禄11（1568）年9月、信長が義昭を奉じて上洛すると、光秀は信長の指揮下で京都の政務にあたり、あたかも信長の家臣のようになった。しかし、永禄13（1570）年1月に信長が義昭に対して意見書を突きつけた際、その宛先は朝山日乗と光秀だったから、信長は自らの家臣とは認識していなかったはずである。
元亀元（1570）年9月に志賀城の森可成(よしなり)（水橋研二）が討ち死にすると、同年末に光秀が志賀城に入り、翌元亀2年9月の比叡山焼き討ちの後、信長は光秀に近江国志賀郡と山門領を与え、坂本を居城とすることを許した。
天正3（1575）年に丹波攻略を指示され、光秀が丹波に赴くと、国人領主はおおむね従ったが、強きになびく面従腹背だったようで、黒井城（兵庫県丹波市）・赤井悪右衛門直正の攻略中に、それまで味方していた丹波八上城（兵庫県篠山市）の波多野秀治が突然離反。光秀は敗戦を余儀なくされる。翌天正4年1月に光秀はいったん近江坂本に帰陣。
同天正4年4月には遊軍として本願寺攻め、天正5（1577）年2月の紀伊根来攻め、10月には信貴山城攻めに駆り出され、丹波攻略に本腰を入れることもままならなかった。
天正6（1578）年3月、光秀は細川藤孝とともに丹波に攻め入ったが、またも遊軍として4月に播磨の秀吉支援、10月には荒木村重の謀反の対応に駆り出され、翌天正7年2月になって丹波攻略に再び着手。6月に八上城を開城させ、7月に丹後を攻め、守護・一色義有を降し、八月に黒井城を陥落した。かくして丹波・丹後を平定。天正8（1580）年に丹波は明智光秀に、丹後は細川藤孝に与えられた。
■本能寺の変を起こすまでの経緯
天正8年8月、畿内の諸将を与力にしていた佐久間信盛（菅原大吉）が高野山へ追放されると、その与力の多くが光秀に附けられた。高柳光寿氏は「大和の筒井順慶をはじめとして、摂津の池田恒興・中川清秀・高山（右近）重友らはこのときに光秀の組下に入ったらしい。ここに至って光秀は師団長格になり、近畿軍の司令官、近畿の管領になったのである」と評している（『人物叢書 明智光秀』）。
天正10（1582）年、信長は武田勝頼を滅ぼし、徳川家康（松下洸平）を安土城に招いた。光秀は当初、その接待役を仰せつけられていたが、羽柴秀吉（池松壮亮）の中国・毛利攻めの援軍を命じられた。
光秀は亀山城を出たが、同天正10年6月2日に入京して織田信長が宿営する本能寺を襲い、次いで妙覚寺の信忠を襲撃。信長父子の殺害に成功した。世にいう本能寺の変である。
■光秀の死後、妻子はどうなったか
しかし、光秀は頼りにしていた与力大名の細川藤孝、筒井順慶らを仲間に引き入れることに失敗。一方、秀吉は毛利家と講和し、中国攻めから一転して帰京（中国の大返し）。丹羽長秀、織田信孝らの軍と合流。明智軍と対峙した。同年6月13日の山崎の合戦で光秀は秀吉にあっけなく敗れ、京都小栗栖(おぐるす)を敗走中に土民に襲われ落命した。
一方、『鈴木叢書本明智系図』（『群書系図部集』所収）では、光秀の母を武田義統の妹とし、光秀の弟として、信教（号・筒井大和守）。後改順慶(のちじゅんけいとあらたむ)、康秀（左馬助）を掲げている。筒井順慶と明智左馬助秀満が光秀の弟だというのだが、到底、信じられない。そこでは六男七女説を掲げているが、これも信用できない。
■光秀の娘・ガラシャが繋いだ血筋
明智光秀には一国を知行するような大身の与力、すなわち、細川藤孝（丹後）、筒井順慶（大和）がいた。光秀は娘の玉（細川ガラシャ）を細川藤孝の嫡男・細川忠興に嫁がせ、男子を筒井順慶の養子にする約束があったという（『織田信長の家臣団』）。
光秀の子女には異説が多いが、確実なところでは二男三女があり、女子は以下の通り。
・長女 荒木村安（荒木村重の嫡男、別名・村次）の妻、のち明智弥平次秀満（旧姓三宅）の妻
・次女 津田信澄（信長の甥）の妻
・三女 細川忠興（細川藤孝の嫡男）の妻
一説によれば、これらの婚姻は信長の指示であったという。荒木村重は摂津有岡（大阪府伊丹市）、津田信澄は近江高島（滋賀県高島市）、細川藤孝は山城勝龍寺（京都府長岡京市）から丹後宮津（京都府宮津市）に城を構え、「近畿管領」と呼ばれた光秀の立場を大いに補強する婚姻である。信長の指示でなくとも、許可がなければ実現できなかったであろう。
一方、男子は、長男・明智十五郎(とおごろう)光慶、次男（自然(じねん)丸か）がいたらしい。
■トンデモ的な「光秀の子孫説」
山崎の合戦で光秀が敗死すると、明智一族は坂本城に籠城するが、秀吉側に殲滅されてしまう。
光秀の遺児が逃れ、その子孫が『本能寺の変四二七年目の真実』の著者であるとか、実は光秀の子が土岐家を継いで、その子孫がクリス・ペプラーだとか、ご落胤伝説は幾つかあるが、それはあくまでも「伝説」でしかない。ちょうど、織田信長が平清盛の子孫であるとか、徳川家康が清和源氏新田家の末裔であるとかと同じレベルである）。
■肥後の家老となったガラシャの子孫
光秀の血脈が確かに残っているのは、細川家に嫁いだ三女・細川ガラシャ（実名・たま）の末裔だろう（細川ガラシャは三男二女をもうけたとされるが、嫡男の細川忠利と稲葉一通に嫁いだその妹は、ガラシャの子でない可能性がある）。
忠興・ガラシャ夫妻の長男である細川忠隆は、関ヶ原の合戦の際に廃嫡されたが、肥後熊本藩家老としてその子孫は脈々と続いており、政治評論家として有名な細川隆元(りゅうげん)、その甥の細川隆一郎、その娘の細川珠生がいる。
また、忠隆の娘から女系を通じて公家の西園寺家、正親町(おおぎまち)家と血筋を繋ぎ、正親町雅子は仁孝天皇の典侍(てんじ)（側室）として孝明天皇を産んだ。これにより、ガラシャの血筋は現在の皇室にも繋がっているのである。
ちなみに、第79代総理大臣・細川護煕(もりひろ)は細川家の嫡流であるが、血脈的には忠興の庶子の子孫なので、ガラシャの血筋ではない。
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菊地 浩之（きくち・ひろゆき）
経営史学者・系図研究者
1963年北海道生まれ。國學院大學経済学部を卒業後、ソフトウェア会社に入社。勤務の傍ら、論文・著作を発表。専門は企業集団、企業系列の研究。2005〜06年、明治学院大学経済学部非常勤講師を兼務。06年、國學院大學博士（経済学）号を取得。著書に『企業集団の形成と解体』（日本経済評論社）、『日本の地方財閥30家』（平凡社新書）、『最新版 日本の15大財閥』『織田家臣団の系図』『豊臣家臣団の系図』『徳川家臣団の系図』（角川新書）、『三菱グループの研究』（洋泉社歴史新書）など多数。
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（経営史学者・系図研究者 菊地 浩之）